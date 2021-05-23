Розмова пілотів літака Ryanair з диспетчерами – опублікований фрагмент діалогу (відео)

Затриманий в Мінську літак Ryanair. Фото TUT.BY

Підконтрольні владі ЗМІ Білорусі опублікували фрагмент розмови екіпажу літака Ryanair з диспетчерами в Мінську.

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Фрагмент завдовжки 17 секунд містить тільки дві фрази:

"Диспетчер: Ryanair 1 Tango Zulu, ця рекомендація приземлитися в Мінську – звідки вона вам надходила? Вона прийшла від авіакомпанії, від аеропорту відправлення або аеропорту прибуття?

Екіпаж: Ryanair 1 Tango Zulu, це наша рекомендація".

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Раніше представники Ryanair розповіли "Новой газете", що про загрозу на борту повідомили якраз диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку розвернути літак у бік Мінська.

При цьому опозиційний політик Павло Латушко стверджує, що влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair. За його словами, Національне антикризове управління (НАУ) в своєму розпорядженні має відомості, що винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: прямуй за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися.

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Версію з погрозами підтверджує і російський експерт в авіації Вадим Лукашевич. Він вважає, що пілоти літака Ryanair до останнього "йшли" від білоруського винищувача, що переслідував їх, оскільки за даними FlightRadar видно, що вони "йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості".

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Більш докладно про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі "Сьогодні".