"Розпалювання ворожнечі" – дівчині Протасевича загрожує 12 років в'язниці

Дівчині Протасевича висунули підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Затриманій в Мінську дівчині білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича Софії Сапезі висунули підозру у ще одній справі.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

За словами інформатора, провадження порушено за ч. 3 ст. 130 КК Білорусі – розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. Тепер Сапезі загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Зазначається, що підозру дівчині інкримінують як адміністратору Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", на якому публікувалися особисті дані співробітників МВС, зокрема – які брали участь в розгонах протестів.

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"Якщо буде доведена її причетність до адміністрування протестних Telegram-каналів, далі слідство буде з'ясовувати, хто був замовником всіх цих пов'язаних між собою дій за трьома статтями. Це пазли дій, з яких може складатися картина, що вони були замовлені ззовні", – повідомило джерело журналістам.

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Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада під приводом загрози теракту на борту примусово посадила в Мінську авіалайнер Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, на якому летіли Протасевич і Сапега. У відповідь на це багато країн та авіакомпаній відмовилися літати через повітряний простір Білорусі.

Більше про Софію Сапегу читайте в матеріалі "Через тиждень збиралася захищати диплом у Вільнюсі. Що відомо про дівчину Протасевича, затриману в Мінську".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську