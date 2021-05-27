Русский
$ 27,55
33,68
  1. Світові новини
  2. Інші країни

"Розпалювання ворожнечі" – дівчині Протасевича загрожує 12 років в'язниці

27 травня, 20:44

Віталій Семченко Віталій Семченко

Підозру дівчині інкримінують як адміністратору Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", на якому публікувалися особисті дані співробітників МВС

Дівчині Протасевича висунули підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Дівчині Протасевича висунули підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Затриманій в Мінську дівчині білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича Софії Сапезі висунули підозру у ще одній справі.

Реклама

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

За словами інформатора, провадження порушено за ч. 3 ст. 130 КК Білорусі – розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. Тепер Сапезі загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Зазначається, що підозру дівчині інкримінують як адміністратору Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", на якому публікувалися особисті дані співробітників МВС, зокрема – які брали участь в розгонах протестів.

В тренді
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують

"Якщо буде доведена її причетність до адміністрування протестних Telegram-каналів, далі слідство буде з'ясовувати, хто був замовником всіх цих пов'язаних між собою дій за трьома статтями. Це пазли дій, з яких може складатися картина, що вони були замовлені ззовні", – повідомило джерело журналістам.

Реклама

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада під приводом загрози теракту на борту примусово посадила в Мінську авіалайнер Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, на якому летіли Протасевич і Сапега. У відповідь на це багато країн та авіакомпаній відмовилися літати через повітряний простір Білорусі.

Більше про Софію Сапегу читайте в матеріалі "Через тиждень збиралася захищати диплом у Вільнюсі. Що відомо про дівчину Протасевича, затриману в Мінську".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
ЄС готує санкції проти Білорусі: усі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
ЄС готує санкції проти Білорусі: усі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19
У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти