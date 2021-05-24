Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю

Швеція, Велика Британія і Литва поки що найрішучіше виступили за заборону польотів у білоруському повітряному просторі

Фото: колаж "Сьогодні"

Примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн.

Реклама

Сайт "Сьогодні" дізнався, які держави вже рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, а які ще лише планують про це офіційно заявити.

Відео: Сьогодні

Україна

Президент Володимир Зеленський вже доручив уряду на законодавчому рівні заборонити пряме авіасполучення між Україною і Білоруссю і прольоти літаків з українською реєстрацією до РБ і через її територію.

Литва

Литовська прем'єрка Інгріда Шимоніте оголосила про ухвалене урядом рішення заборонити приймати або навіть пропускати рейси, які перетнули небо над Білоруссю. Рішення набуває сили 25 травня, пише LRT.

А за словами міністра транспорту Марюса Скуодіса, це обмеження торкнеться 26 напрямків.

Реклама

"Якщо маршрут пролягає через повітряний простір Білорусі, такий рейс не буде узгоджений на європейському рівні", – зазначив він, запевнивши, що це рішення є загальнонаціональним.

Читайте також: Небезпечно для життя. Литва застерегла своїх громадян від поїздок у Білорусь

Литовська група компаній авіабізнесу Avia Solutions Group уже дослухалася цієї директиви і змінила льотні маршрути.

"Пріоритетом наших авіаперевізників є безпека польотів і пасажирів, тому компанії групи, враховуючи ситуацію, що склалася, і за відсутності офіційних пояснень, змінюють маршрути і уникатимуть повітряного простору Білорусії", – йдеться в повідомленні компанії.

Латвія

Керівник з корпоративної комунікації латвійської авіакомпанії Air Baltic Аліса Бреде оголосила, що авіаперевізник перенаправив свої літаки в обхід повітряного простору Білорусі, "поки ситуація не з'ясується або до прийняття рішення органами влади".

Реклама

Зокрема, це торкнеться рейсів Рига – Одеса та Рига – Тбілісі.

Угорщина

Рейс Київ – Таллінн одного з найбільших лоукостерів Європи Wizz Air тепер уникатиме білоруського повітряного простору, а сама компанія стежить за ситуацією.

Про це заявив головний керівник компанії з питань корпоративної комунікації Андраш Радо.

"Ми можемо підтвердити, що рейс із Києва в Таллінн у понеділок змінив маршрут, уникаючи повітряного простору Білорусі. Ми постійно стежимо за ситуацією і оцінюємо її", – зазначив Радо.

Читайте також: Санкції та ізоляція Білорусі – реакція світових політиків на затримання Протасевича (оновлено)

Велика Британія

Реклама

Сполучене Королівство відкликало дозвіл "Белавіа" на виконання рейсів до Британії, а також закликало авіакомпанії країни уникати польотів через повітряний простір Білорусі, заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Як повідомляє The Guardian, очільник Форин-офісу назвав надуманими заяви про загрозу вибуху на борту літака, проте сама ситуація створила небезпеку для інших рейсів.

Також Рааб зажадав від Лукашенка негайно звільнити Протасевича і обговорити те, що сталося, на екстреному засіданні Міжнародної організації цивільної авіації.

Швеція

Транспортне управління Швеції опублікувало рекомендації авіакомпаніям королівства, в яких їх закликають уникати польотів у повітряному просторі Білорусі.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій", – запевнив керівник відомства Саймон Послюк.

Рекомендація дійсна до повної стабілізації ситуації.

На цьому тлі головний скандинавський авіаперевізник SAS уже оголосив, що візьме це до уваги.

"Ми виконуватимемо інструкції і переспрямуємо рейси, яких це стосується", – йдеться в заяві SAS.

Хто ще планує?

Європейська рада обговорить подальші кроки як реакцію на дії Білорусі і вважає, що режим Лукашенка переступив "ще одну червону лінію, коли поставив під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу літака своїми кричущими діями з затримання білоруського активіста".

Про це в Twitter повідомив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

За даними Reuters, на майбутньому саміті ЄС всі європейські авіакомпанії закличуть припинити польоти над Білоруссю.

Крім того, у RMF FM повідомили, що уряд Польщі готується найближчим часом заборонити авіалініям країни польоти в білоруському небі. А літаки авіакомпанії LOT вже здійснюють свої рейси, облітаючи Білорусь.

Нагадаємо, що в Олександра Лукашенка інцидент з літаком пояснили погрозами ХАМАС організувати вибух на борту Ryanair з Протасевичем через недавню війну з Ізраїлем.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську