Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих COVID-19 дітей виявили нову недугу

Через чотири-шість тижнів після одужання від COVID-19 у дітей почали діагностувати мультисистемний запальний синдром

В Індії у дітей виявили нове захворювання. Фото: REUTERS/Amit Dave

Діти в Індії, які перехворіли COVID-19, почали частіше хворіти мультисистемним запальним синдромом. Захворювання зазвичай розвивається через чотири-шість тижнів після одужання дитини чи підлітка.

Реклама

Про це повідомляє видання The Times of India.

"Цьому синдрому вже рік, і ми отримуємо все більшу кількість випадків", – заявив професор Інституту медичної освіти в Чандигархі Джаяшрі.

У цього захворювання наступні симптоми:

лихоманка;

висип;

кон'юнктивіт;

діарея;

блювота;

низький кров'яний тиск.

Читайте також: Початок нової епідемії? В Індії виявили перший випадок "зеленої цвілі"

Реклама

Мультисистемний запальний синдромом може привести до сумних наслідків. Проблема ще й у тому, що нерідко лікарі плутають його з іншими дитячими захворюваннями.

За інформацією місцевих ЗМІ, випадки виникнення цього синдрому у дітей відзначені в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб і інших, точне число хворих не встановлено, але їх вже сотні (тільки в Чандигархі цифри різняться від 42 до 252 дітей).

Поки в Індії немає офіційної загальнонаціональної статистики щодо цього захворювання і немає рекомендацій, як з ним боротися.

Раніше повідомлялося, що індійський штам COVID-19 знову мутував .

Дивіться в сюжеті "Сегодня", як група крові впливає на перебіг коронавируса:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус