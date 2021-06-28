Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих COVID-19 дітей виявили нову недугу

В Індії у дітей виявили нове захворювання. Фото: REUTERS/Amit Dave
Діти в Індії, які перехворіли COVID-19, почали частіше хворіти мультисистемним запальним синдромом. Захворювання зазвичай розвивається через чотири-шість тижнів після одужання дитини чи підлітка.
Про це повідомляє видання The Times of India.
"Цьому синдрому вже рік, і ми отримуємо все більшу кількість випадків", – заявив професор Інституту медичної освіти в Чандигархі Джаяшрі.
У цього захворювання наступні симптоми:
- лихоманка;
- висип;
- кон'юнктивіт;
- діарея;
- блювота;
- низький кров'яний тиск.
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Мультисистемний запальний синдромом може привести до сумних наслідків. Проблема ще й у тому, що нерідко лікарі плутають його з іншими дитячими захворюваннями.
За інформацією місцевих ЗМІ, випадки виникнення цього синдрому у дітей відзначені в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб і інших, точне число хворих не встановлено, але їх вже сотні (тільки в Чандигархі цифри різняться від 42 до 252 дітей).
Поки в Індії немає офіційної загальнонаціональної статистики щодо цього захворювання і немає рекомендацій, як з ним боротися.
Раніше повідомлялося, що індійський штам COVID-19 знову мутував .
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