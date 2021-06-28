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Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих COVID-19 дітей виявили нову недугу

28 червня 2021 10:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Через чотири-шість тижнів після одужання від COVID-19 у дітей почали діагностувати мультисистемний запальний синдром

В Індії у дітей виявили нове захворювання. Фото: REUTERS/Amit Dave

В Індії у дітей виявили нове захворювання. Фото: REUTERS/Amit Dave

Діти в Індії, які перехворіли COVID-19, почали частіше хворіти мультисистемним запальним синдромом. Захворювання зазвичай розвивається через чотири-шість тижнів після одужання дитини чи підлітка.

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Про це повідомляє видання The Times of India.

"Цьому синдрому вже рік, і ми отримуємо все більшу кількість випадків", – заявив професор Інституту медичної освіти в Чандигархі Джаяшрі.

У цього захворювання наступні симптоми:

  • лихоманка;
  • висип;
  • кон'юнктивіт;
  • діарея;
  • блювота;
  • низький кров'яний тиск.

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Мультисистемний запальний синдромом може привести до сумних наслідків. Проблема ще й у тому, що нерідко лікарі плутають його з іншими дитячими захворюваннями.

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За інформацією місцевих ЗМІ, випадки виникнення цього синдрому у дітей відзначені в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб і інших, точне число хворих не встановлено, але їх вже сотні (тільки в Чандигархі цифри різняться від 42 до 252 дітей).

Поки в Індії немає офіційної загальнонаціональної статистики щодо цього захворювання і немає рекомендацій, як з ним боротися.

Раніше повідомлялося, що індійський штам COVID-19 знову мутував .

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