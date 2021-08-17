"Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану

В Афганістані представники руху "Талібан" оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах.
Про це повідомляє AFP.
Згідно випущеної заяви, таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".
"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", – йдеться в заяві талібів, через два дні після того, як вони захопили столицю Афганістану і встановили свою владу.
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Що відбувається в Афганістані
- "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Вперше це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться.
- Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім покинув країну.
В аеропорту Кабула гинуть люди, намагаючись зачепитися за шасі вилітаючих літаків, що евакуюють іноземців.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: