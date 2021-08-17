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"Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
17 серпня, 09:39
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"Талібан" закликав урядовців повернуться до роботи
Таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя". Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя". Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Афганістані представники руху "Талібан" оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах.

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Про це повідомляє AFP.

Згідно випущеної заяви, таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", – йдеться в заяві талібів, через два дні після того, як вони захопили столицю Афганістану і встановили свою владу.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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