Тихановська просить Захід створити міжнародний трибунал щодо Лукашенка

Опозиціонерка розповіла у Сенаті Чехії, скільки режим Лукашенко відправив білорусів в тюрми

Олександр Лукашенко / Фото: Getty Images

Санкцій проти білоруської влади недостатньо – невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка потрібно судити в міжнародному трибуналі.

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Про це заявила під час виступу в Сенаті Чехії лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, передає Голос Америки.

Вона вважає, що необхідно міжнародне розслідування військових злочинів, скоєних режимом Лукашенка в минулому і в період після виборів 2020 року.

"Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію", – сказала Тихановська.

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Опозиціонерка нагадала, що білоруси вийшли на протести через фальсифікацію виборів, на що режим Лукашенка відповів репресіями, в ході яких були заарештовано понад 35 тисяч осіб, людей били і катували.

"Запеклі репресії стали терором, якого країна не знала з часів сталінізму. Єдиним виходом з кризи у Білорусі можуть бути тільки вільні вибори", – додала Тихановська.

А тим часом Лукашенко посилив покарання за протести. Як повідомляли новини "Сьогодні", невизнаний президент Білорусі підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

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