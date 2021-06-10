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Тихановська просить Захід створити міжнародний трибунал щодо Лукашенка

10 червня 2021 12:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Опозиціонерка розповіла у Сенаті Чехії, скільки режим Лукашенко відправив білорусів в тюрми

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / Фото: Getty Images

Санкцій проти білоруської влади недостатньо – невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка потрібно судити в міжнародному трибуналі.

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Про це заявила під час виступу в Сенаті Чехії лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, передає Голос Америки.

Вона вважає, що необхідно міжнародне розслідування військових злочинів, скоєних режимом Лукашенка в минулому і в період після виборів 2020 року.

"Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію", – сказала Тихановська.

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Опозиціонерка нагадала, що білоруси вийшли на протести через фальсифікацію виборів, на що режим Лукашенка відповів репресіями, в ході яких були заарештовано понад 35 тисяч осіб, людей били і катували.

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"Запеклі репресії стали терором, якого країна не знала з часів сталінізму. Єдиним виходом з кризи у Білорусі можуть бути тільки вільні вибори", – додала Тихановська.

А тим часом Лукашенко посилив покарання за протести. Як повідомляли новини "Сьогодні", невизнаний президент Білорусі підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

Дивіться також кадри зі скандального інтерв'ю затриманого у Білорусі журналіста Романа Протасевича:

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