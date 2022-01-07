"Хто не здасться – буде знищений": Токаєв віддав новий наказ силовикам

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив з новим зверненням до країни, в якому наказав відкривати вогонь на поразку в рамках антитерористичної операції. За його словами, влада не йтиме на переговори.
Про це повідомляє ТАСС.
"Мною дано наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями та вбивцями. Нам довелося мати справу з бандитами та терористами, підготовленими. Тому їх треба знищувати, і це буде зроблено найближчим часом", – заявив Токаєв.
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Крім того, він подякував президентові Росії Володимиру Путіну, який "швидко і по-товариському відреагував на прохання про допомогу". Також він висловив подяку главам країн ОДКБ за надану підтримку. Він запевнив, що "миротворчий контингент ОДКБ" прибув до Казахстану на нетривалий час.
Крім того, президент Казахстану заявив, що вирішив поновити доступ до інтернету в країні у зв'язку зі стабілізацією ситуації.
За його словами, лише на Алмати "напали 20 тисяч бандитів", зокрема громадяни інших країн. Він також запевнив, що "операція проти бойовиків триватиме до кінця".
"Хто не здасться – буде знищений", – заявив Токаєв.
За його словами, всі вимоги, висловлені у мирній формі, були почуті. У регіонах, де збережено стабільність ситуації, буде поетапно знято режим НП.
Токаєв звинуватив вільні ЗМІ
Президент Казахстану Токаєв заявив, що вільні засоби масової інформації та іноземні діячі стали співучасниками розв'язання подій у Казахстані.
"Посібницьку і по суті підбурювальну роль порушення правопорядку грають так звані вільні ЗМІ та зарубіжні діячі, далекі від корінних інтересів нашого багатонаціонального народу. Можна без перебільшення сказати, що це безвідповідальні демагоги стали учасниками розв'язання трагедії у Казахстані", – сказав він.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- 6 січня російські війська прибули до Казахстану. За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.