"Хто не здасться – буде знищений": Токаєв віддав новий наказ силовикам

Президент Казахстану подякував країнам ОДКБ та особисто президенту Путіну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив з новим зверненням до країни, в якому наказав відкривати вогонь на поразку в рамках антитерористичної операції. За його словами, влада не йтиме на переговори.

Про це повідомляє ТАСС.

Реклама

"Мною дано наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями та вбивцями. Нам довелося мати справу з бандитами та терористами, підготовленими. Тому їх треба знищувати, і це буде зроблено найближчим часом", – заявив Токаєв.

Крім того, він подякував президентові Росії Володимиру Путіну, який "швидко і по-товариському відреагував на прохання про допомогу". Також він висловив подяку главам країн ОДКБ за надану підтримку. Він запевнив, що "миротворчий контингент ОДКБ" прибув до Казахстану на нетривалий час.

Крім того, президент Казахстану заявив, що вирішив поновити доступ до інтернету в країні у зв'язку зі стабілізацією ситуації.

Реклама

За його словами, лише на Алмати "напали 20 тисяч бандитів", зокрема громадяни інших країн. Він також запевнив, що "операція проти бойовиків триватиме до кінця".

"Хто не здасться – буде знищений", – заявив Токаєв.

За його словами, всі вимоги, висловлені у мирній формі, були почуті. У регіонах, де збережено стабільність ситуації, буде поетапно знято режим НП.

Реклама

Токаєв звинуватив вільні ЗМІ

Президент Казахстану Токаєв заявив, що вільні засоби масової інформації та іноземні діячі стали співучасниками розв'язання подій у Казахстані.

"Посібницьку і по суті підбурювальну роль порушення правопорядку грають так звані вільні ЗМІ та зарубіжні діячі, далекі від корінних інтересів нашого багатонаціонального народу. Можна без перебільшення сказати, що це безвідповідальні демагоги стали учасниками розв'язання трагедії у Казахстані", – сказав він.

Протести у Казахстані