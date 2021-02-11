В Афінах поліція жорстко розігнала студентський протест

В Афінах поліція застосувала силу для розгону колони студентів і викладачів на центральній афінській площі Синтагма поблизу парламенту.

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Як повідомляє портал Newsit, грецька поліція застосувала сльозогінний газ.

Студенти, викладачі, а також члени асоціацій батьків проводили вдень мітинг в центрі столиці Греції, а потім пройшли колоною до парламенту, протестуючи проти розробленого владою закону про вищі навчальні заклади.

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Коли учасники маніфестації підійшли до будівлі головного законодавчого органу, відбулося невелике зіткнення з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і затримала кількох учасників акції.

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Нагадаємо, в М'янмі, де стався переворот, набирають обертів протести – в різних куточках країни на мітинги в неділю вийшли десятки тисяч людина. Люди кажуть, що вони не хочуть жити при військовій диктатурі, і вимагають звільнити затриманого лідера Аунг Сан Су Чжи.

Як повідомляли раніше 31 січня в Росії проходили акції на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів.

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