Підсумки "Всебілоруських зборів" в Мінську: що чекає Білорусь і "перли" Лукашенко

Для білоруського правителя з'їзд в Мінську став віддушиною після багатьох місяців протестів

Білорусь продовжить грати роль сателіта Росії, затриманим противникам самопроголошеного президента Лукашенка свобода в доступному для огляду майбутньому не світить, а незгодних чекатимуть нові репресії .

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Про це на шостих Всебілоруських народних зборах (ВНС), які завершилися 12 лютого, сказав самопроголошений президент Олександр Лукашенко

Сайт "Сьогодні" розбирався в тому, які заяви були зроблені на дводенному заході.

Театр одного актора

Незважаючи на назву, переважна частина часу була відведена виступу білоруського правителя Олександра Лукашенка – першого дня 2,7 тисячі присутніх слухали його промову понад чотири години і трохи менше години другого дня.

Майже нічого нового Лукашенко не сказав – багато ним вже було озвучено раніше. Тому деякі політологи вже заявили, що захід був організований "для однієї людини" і як спроба легітимізації його режиму.

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Крім того, оплески та овації, якими супроводжувалося чи не кожне висловлювання правителя, вочевидь, стало для нього психологічним стимулятором на тлі багатотисячних протестів, які не припинялися з серпня минулого року

/ Фото: Reuters

"Білоруси вмиратимуть за свою країну, зокрема за Росію"

Як вже зазначалося, нового було сказано мало. Висловлені Лукашенком тези ще раз підтвердили його позицію щодо багатьох політичних питань.

Про Росію. "Поки ми стоїмо пліч-о-пліч, ніхто нас на коліна не поставить, ніхто не схилить! Білоруси вмиратимуть за свою країну, зокрема за Росію".

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Про протестах. 35-40% учасників (68 тисяч людей в Мінську) акцій – дармоїди, яких "треба змусити працювати".

Про вибори. "Не можна намалювати 80%, якщо комусь не подобається 80%, нехай буде 76%, нехай навіть буде 68%, як в середньому зараз за анкетами, або 74,5% – за опитуваннями, нехай! Але все одно ми переможці, за нами переважна більшість народу".

Про бізнес. "Я завжди бізнес попереджав: хлопці, у нас не заборонено займатися політикою. Але пам'ятайте: якщо ви працюєте в бізнесі і приходьте в політику, там інші закони, інші правила". Їх треба "поставити всіх на місце".

Про політв'язнів. "Якщо людина дістане Кримінальний кодекс, покаже мені хоч одну політичну статтю і скаже, що на підставі цієї політичної статті когось засуджено, ми думатимео, які приймати рішення. Але у нас не було і немає ніяких політичних в'язнів".

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Далі буде

Одним з найсвіжіших та найважливіших оголошень став анонс конституційної реформи. Хоча про неї Лукашенко теж раніше казав.

Цього разу він заглибився трохи більше. По-перше, за словами Лукашенка, новий проєкт основного закону має бути готовий цього року, а на початку наступного – винесено на референдум, який хочуть поєднати з місцевими виборами (вони пройдуть до 18 січня 2022 року).

Саме нова Конституція, на думку влади, має забезпечити "чесні і відкриті президентські вибори".

На додачу, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, який зазначився серед нечисленних спікерів, запропонував внести до нового проєкту основного закону взаємодію з Росією як "основний вектор нашого розвитку".

По-третє, Лукашенко запропонував надати Всебілоруським народним зборам статус конституційного органа, і Конституційний суд вже це підтримав.

Курйози

Звісно, не обійшлося без "перлів" з вуст "головнокомандувача". Зокрема, Лукашенко відкрив "секрет" з натяком на конспірологію: кнопкові мобільники краще "дванадцятьох смартфонів і айфонів".

"Хочете, аби американці вас щохвилини відстежували, де ви знаходитеся і що ви паритеся за цими "айфонами". Купуйте, якщо ви не чуєте, що я вам кажу", – сказав Лукашенко.

Стосовно демографічної політики, правитель "зажадав" від білорусок народжувати по 3-4 дитини, однак, як то кажуть, є нюанс.

"Одну народила, але одна – це не дитина, народить і другу. Але третій – це моя дитина", – сказав невизнаний Україною президент, маючи на увазі, що держава підтримуватиме багатодітні сім'ї.

Не оминув Лукашенко стороною і історію.

"20 століть нас ставили на коліна, досить!" – попередив він, хоча перша літописна згадка про Білорусь (а саме про її найдавніше місто Полоцьк) відноситься до 862 року.

Також не може не викликати посмішку і його "одкровення" про те, що "Білорусь – остання суверенна держава в Європі".

Однак "давав жару" не тільки він. Деякі учасники зборів настільки "перейнялися" його промовою, що взагалі заснули.

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