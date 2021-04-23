Алексей Навальный закончил голодовку: она длилась 24 дня

В поддержке оппозиционера консолидировались международные силы и российские активисты, а некоторые из них даже объявили голодовку в знак солидарности

Российский оппозиционер Алексей Навальный прекращает голодовку, объявленную 31 марта из-за недопуска к нему выбранного врача и неоказания надлежащей медицинской помощи

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном от его имени в Instagram.

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Навальный "пишет", что благодаря усилиям международной общественности и активистов его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Кроме того, он получает результаты и заключения всех проводимых исследований и анализов.

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы, [которые] показывают: "через минимальное время лечить будет некого", кажутся мне заслуживающими внимания", – объяснил свое решение оппозиционер.

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Другая причина: то, что в знак солидарности голодовку объявили и другие общественные деятели, включая участниц движения "Матери Беслана".

"У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня", – добавил Навальный.

При этом он подчеркнул, что его требование о допуске выбранного врача так и не было исполнено, тем временем его здоровье ухудшилось еще сильнее – пропадает чувствительность участков рук и ног.

"С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее", – резюмировал Навальный, попросив пожелать ему удачи.

Напомним, что на этой неделе в десятках городов России прошли акции протеста против обращения с Алексей Навальным. Больше 1,4 тысячи участников демонстраций были задержаны.

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