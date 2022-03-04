ЕС может отключить от SWIFT новые банки РФ

Российская Федерация продолжает "тонуть" в санкциях

Из-за того, что Путин объявил войну Украине, РФ страдает от санкций / Фото: коллаж: "Сегодня"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что количество российских банков, которые не смогут пользоваться системой SWIFT, может стать больше.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент BBC

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Еврочиновник признал, что страны-члены рассматривают вариант с расширением списка подсанкционных финансовых учреждений. Однако пока решение не принято. Технические органы ЕС анализируют целесообразность такого шага.

Какие банки точно отключат от SWIFT?

С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT отключат 7 российских банков. В список попали: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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