Консерва ФСБ или наивное дитя: почему Украина разочарована Тихановской

Заявление о том, что наступление войск РФ на Киев провалилось благодаря белорусам вызвало возмущение украинцев

Светлана Тихановская попала в скандал, заявив, что нападение российских оккупантов на Киев остановили белорусы. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановскаяпопала в скандал из-за заявления о том, что наступление российских войск на Киев провалилось благодаря белорусам. Возмущенные украинцы подчеркнули, что атаку оккупантов остановили ВСУ, а белорусскую оппозиционерку обсыпали упреками и даже оскорблениями. Сайт "Сегодня" разобрался, что не так с заявлением Тихановской и каков был реальный вклад белорусов в освобождении Киева.

Скандальное интервью

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью "Настоящему Времени" заявила, что нападение войск РФ на Киев остановили "во многом благодаря белорусам".

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"Белорусы в очередной раз продемонстрировали свое мужество. В частности, благодаря им провалилось наступление на Киев. Российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле", – сказала Тихановская.

Светлана Тихановская: "Благодаря белорусам провалилось наступление на Киев". Фото: Facebook

"Рельсовая война" и кибератаки

Вероятно, оппозиционерка имела в виду так называемую "рельсовую войну", когда жители Беларуси устраивали диверсии на железных дорогах и выводили из строя поезда, перевозящие российскую военную технику и предметы военного назначения. Как заявил участник объединения бывших силовиков ByPolэкс-офицер МВД подполковник Азарин, диверсии на железной дороге – это план действий для остановки переброски российских войск для войны в Украине, являющийся частью – мобилизационного плана оппозиции для победы над режимом Александра Лукашенко "Перамога" ("Победа").

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Подполковник Азарин: "Диверсии на железной дороге – это план действий для остановки переброски российских войск для войны в Украине". Фото: скриншот

С конца февраля до конца марта "белорусские партизаны" перекрывали рельсы бревнами, сжигали коктейлями Молотова так называемые шкафы управления устройством сигнализации, централизации и блокировки, и проводили прочие диверсии.

Список проведенных операций:

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26 февраля – выведение из строя релейных шкафов СЦБ на перегоне Осиповичи-Верейцы и станция Борисов;

27 февраля – выведение из строя устройств автоматики и телемеханики СЦБ на остановочном пункте Синяво;

1 марта – уничтожение релейного шкафа управления СЦБ на перегоне Останковии-Жердь;

15 марта – выведение из строя устройств автоматики и телемеханики СЦБ на станции Доманово-Лесная (Брестское отделение);

16 марта – уничтожение релейного шкафа СЦБ в Фариново-Загатье (Витебское направление).

Инфографика: dw.com

По словам Азарина, из-за опасений дальнейших диверсий РЖД прекратила транзит военных эшелонов по территории Беларуси на неделю. Стоимость одного релейного шкафа составляла около 50 тысяч долларов.

Кроме того, сообщество "Киберпартизаны" атаковало внутреннюю сеть Белорусской железной дороги, также была остановлена работа центра управления перевозками и онлайн-сервис покупки билетов, на его восстановление ушло две недели. "Белорусские партизаны" также активно сообщали украинским военным о передвижении российской военной техники и вылетах ракет и истребителей с территории республики.

Масштабного сопротивления не было

Однако сопротивление российским оккупантом в Беларуси было скорее точечным, чем масштабным. Кроме того, когда военные РФ отступали от Киева и бежали из Украины через Беларусь, то никто там не чинил им никаких препятствий. Через Беларусь российские солдаты отправляли домой награбленное в Украине, а в белорусском городе Наровля даже создали базар, на котором продавали белорусам все, что намародерили в Киевской области.

Учитывая все это, а также то, что огромное количество ракет прилетели в мирные города Украины именно с территории Беларуси, заявление Тихановской вызвало резкое возмущение украинцев.

Так, журналистка Марина Данилюк-Ермолаева написала в своем Facebook, что наступление на Киев остановили не белорусы, а бригада Нацгвардии в Гостомеле, 72, 93 и 79 бригады, наша теробона и другие спецподразделения.

"Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами", – заявила она.

Журналистка Мария Скибинская сравнила заявление Тихановской со словами Лукашенко, ставшими мемом, который хотел показать, откуда на Беларусь готовилось нападение.

Журналист Евгений Будерацкий сравнил Тихановскую с наивным ребенком и назвал ее оппозиционную деятельность "политическим детским садом", а интернет-пользователь Славко Кара назвал оппозиционершу – ФСБ-шной консервой.

К слову, в апреле текущего года президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова, выбежавшая с плакатом против российского вторжения в Украину во время эфира программы "Время", номинировали на немецкую "Премию СМИ за свободу". Позже Марина Овсянникова была исключена из числа лауреатов и ее так же пользователи сети называли "ФСБ-шной консервой".

Оскорбления союзника играют на руку врагу

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что украинцы не имеют морального права называть Тихановскую "ФСБ-шной консервой" и "травить" ее за заявление в интервью.

"Тихановская является законно избранным президентом Беларуси. Ее позиция, это позиция белорусского народа, поддерживающего Украину. Такие оскорбления нашего союзника – недопустимы и играют на руку врагу", – говорит "Сегодня" Грабский.

Как отмечает эксперт, Тихановская действительно преувеличила роль помощи Беларуси в освобождении Киева, но причиной тому является то, что она не военный, а гражданский политик.

"Вероятно, Тихановская сделала выводы, имея ограничения со стороны развернутой стратегической картины происходящего. Скрытое сопротивление Беларуси определенно нам помогло, но оно незначительно повлияло на результат боевых действий под Киевом. Однако, учитывая, под каким давлением народ Беларуси оказывает сопротивление России и сражается за свою и нашу независимость, мы не можем требовать от наших соседей большего. Даже один процент помощи – это лучше, чем полное бездействие", – объясняет Грабский.

Сергей Грабский: "Даже один процент помощи – это лучше, чем полное бездействие". Фото: скриншот

Отличать главное от вспомогательного

Белорусский политолог, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что "белорусские партизаны", хоть и не повлияли на освобождение Киева, но их помощь была существенной. Однако, по словам эксперта, сама Светлана Тихановская не имеет никакого отношения к белорусскому антивоенному движению.

"Железнодорожные диверсии, кибератаки и информирование наших войск о передвижении вражеской техники – это дело рук белорусских организаций, к которым Тихановская не относится никаким образом. И если Тихановская уже и делает такое странное заявление, то она, как политик должна, отличать главное от вспомогательного. Ключевую роль в освобождении Киевской области сыграли все же не белорусы, а ВСУ и украинцы", – говорит "Сегодня" Тышкевич.

Игорь Тышкевич: "Ключевую роль в совобождении Киевской области сыграли не белорусы, а ВСУ и украинцы". Фото: скриншот

Войну не поддерживают даже сторонники Лукашенко

О том, что освобождение Киева произошло благодаря украинцам говорит "Сегодня" и исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции и соратник экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Иван Кравцов.

"Безусловно в Беларуси есть активные группы сопротивления, и мы видели результат их работы по саботажу железнодорожного сообщения, они сделали свой вклад. И это очень важно. Но с усилиями ВСУ и украинского народа, это не стоит сравнивать. Я думаю, что важно понимать, что в Беларуси очень высокие антивоенные настроения. Сложно представить себе, что есть те, кто поддерживает участие белорусских войск в войне даже среди сторонников Лукашенко. Это видно по одному из последних соцопросов – только 3 процента поддерживают это. Предоставление территории для вторжения российской армии, тоже не устраивает большинство белорусов. Но к сожалению, с учетом активного использования военной инфраструктуры, сложно сказать что армия РФ чувствовала себя не комфортно", – сказал нам Кравцов.

Иван Кравцов: "Сложно сказать что армия РФ чувствовала себя не комфортно в Беларуси" / Фото: Сегодня

Тихановская оправдалась

После волны хейта, пронесшейся в соцсетях, Светлана Тихановская заявила, что подвиг, жертва и героизм украинского народа не поддаются ни оценке, ни сомнению.

"Уважаемые украинцы, я полностью согласна, что подвиг вашего народа, жертва вашего народа и героизм вашего народа не поддаются ни оценке, ни сомнению. То, как вы все вместе защищаете свою страну и своё будущее, – это пример всему миру, всем нациям и государствам. Ни я, ни любой другой человек на планете не может лишить вас этой заслуги. И задача всех нас – помогать вам бороться за мир и против агрессоров. Белорусы понимают это и каждый день помогают вам, чем могут", – написала Тахановская на своей странице в Facebook.

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