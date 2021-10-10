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"Крылом задели Газель": президент Татарстана рассказал, как падал самолет

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 16:18
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После возникновения внештатной ситуации пилоты пытались уйти от населенных пунктов, чтобы не врезаться в дома
Рустам Минниханов рассказал, как пилоты пытались посадить самолет. Коллаж "Сегодня"
Рустам Минниханов рассказал, как пилоты пытались посадить самолет. Коллаж "Сегодня"

Авиакатастрофа в Татарстане произошла из-за отказа одного из двигателей, а при попытке зайти на посадку самолет крылом зацепил автомобиль и перевернулся. Об этом рассказал местным СМИ президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, после возникновения внештатной ситуации пилоты пытались уйти от населенных пунктов, чтобы не врезаться в дома.

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"На высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Полет длился недолго… Уходили налево, шли на посадку, но высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль "Газель": крылом самолета машину задели, летательный аппарат перевернулся и случилась трагедия. Конечно, все, что могли сделать службы спасения, они сделали. К сожалению, на сегодняшний момент мы потеряли 16 человек, пострадавших – шестеро", – сказал Минниханов.

Как мы уже писали, изначально информация о количестве людей, находящихся на борту, отличалась – то сообщали о 23, то о 22 людях. Но позже появился список с именами всех парашютистов и членов экипажа. Среди погибших – оба пилота.

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