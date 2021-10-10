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"Крилом зачепили Газель": президент Татарстану розповів, як падав літак

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 16:18
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Після виникнення позаштатної ситуації пілоти намагалися відлетіти від населених пунктів, щоб не врізатися в будинки
Рустам Мінніханов розповів, як пілоти намагалися посадити літак. Колаж "Сьогодні"
Рустам Мінніханов розповів, як пілоти намагалися посадити літак. Колаж "Сьогодні"

Авіакатастрофа в Татарстані сталася через відмову одного з двигунів, а при спробі зайти на посадку літак крилом зачепив автомобіль і перекинувся. Про це розповів місцевим ЗМІ президент республіки Рустам Мінніханов.

За його словами, після виникнення позаштатної ситуації пілоти намагалися відлетіти від населених пунктів, щоб не врізатися в будинки.

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"На висоті 70 метрів пілоти доповіли, що лівий двигун відмовив, і попросили вимушену посадку. Політ тривав недовго... Йшли наліво, йшли на посадку, але висота не дозволила. У цьому місці, де ми стоїмо, стояв автомобіль "Газель": крилом літака машину зачепили, літальний апарат перекинувся і сталася трагедія. Звісно, все, що могли зробити служби порятунку, вони зробили. На жаль, на сьогодні ми втратили 16 людей, постраждалих – шестеро", – сказав Мінніханов.

Як ми вже писали, спочатку інформація про кількість людей, які перебувають на борту, відрізнялася – то повідомляли про 23, то про 22 людей. Але пізніше з'явився список із іменами всіх парашутистів і членів екіпажу. Серед загиблих – обидва пілоти.

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