У россиян на МКС снова поломка: модуль затянуло дымом

На проблемном российском модуле "Звезда" Международной космической станции сработала пожарная сигнализация. Экипажу пришлось включить агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления".
Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
"Сегодня в модуле "Звезда" при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация",– сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Позже экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления".
Позже в Роскосмосе заверили, что сейчас все системы работают в штатном режиме.
, .— (@roscosmos) September 9, 2021
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Русский модуль может рухнуть
30 августа в ходе обследования российского сегмента на Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины. Пока неизвестно вызвали ли трещины утечку воздуха, но известно, что это происходит из-за того, что станция начинает стареть.
"В некоторых местах на модуле "Заря" были обнаружены поверхностные трещины. Это плохо и говорит о том, что трещины со временем могут расшириться", – об этом сообщил главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
Представитель космического агентства также ранее заявил, что большая часть оборудования Международной космической станции начинает стареть, и предупредил, что после 2025 года может произойти "лавина" сломанного оборудования.
Смола, пылесос и дрель: как россияне ранее заделывали щель на МКС
Ранее мы сообщали, что на российском модуле "Звезда" появились трещины с утечкой воздуха. Космонавтам пришлось использовать клей на основе смолы сандарака – хвойного дерева тетраклинис членистый, которое растет в Северной Африке.
Также был задействован довольно необычный для работ в космосе набор: дрель, пылесос, шпатели, герметики, шлифовальная шкурка, поролон, фторопластовая пленка, спиртовые салфетки, металлические накладки и изолента.
Ранее мы также писали:
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