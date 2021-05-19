О чем будут говорить Путин и Байден на встрече? В РФ назвали темы переговоров

Заявление, которое сделал Байден в эфире телеканала ABC, назвав Путина "убийцей", не будет главной темой обсуждения

Джо Байден и Владимир Путин вскоре проведут переговоры в одной из европейских стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Главной темой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина станет стратегическая стабильность и двухсторонние отношения США с РФ.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "РБК".

По его словам, то заявление, которое сделал Байден, назвав Путина "убийцей", не будет главной темой обсуждения.

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"Вы знаете, наверное, этот инцидент – это не главное. Все-таки речь, конечно, идет о стратстабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", – сказал он.

Ожидается, что встреча президентов состоится уже в ближайшие недели, однако когда именно – пока не сообщается.

Напомним, что после недавнего разговора президентов двух стран в Белом доме предупредили, что Америка продолжит оказывать санкционное давление на РФ и не откажется от новых, более жестких санкций.

Также напомним, президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, что вызвало возмущение в Москве. В Госдуме это уже окрестили оскорблением всех россиян.