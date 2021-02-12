Республиканцы создадут в США новую "антитрамповскую" партию: подробности

Из-за удара, который экс-президент США Дональд Трамп нанес по имиджу Республиканской партии, в частности поддержкой штурма Капитолия в январе, ее видные члены собираются создать новую крупную политическую силу.

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Об этом сообщает Reuters.

Неуказанные участники данных обсуждений уже подтвердили, что на прошлой неделе больше 120 топ-республиканцев из администраций экс-президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша и самого Трампа провели Zoom-конференцию на этот счет.

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Они обсуждали создание новой правоцентристской политсилы на базе Республиканской партии и основанной на "принципиальном консерватизме", а также, в частности, приверженности Конституции и верховенству закона, которые, по словам участников, отвергались Трампом.

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Главным поводом для встречи стала попытка республиканцев заблокировать подтверждение Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах, а также их нежелание голосовать за импичмент Трампа.

"Значительная часть Республиканской партии радикализирует американскую демократию и угрожает ей. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе нам явно понадобится что-то новое", – говорит политический директор Республиканской конференции в Палате представителей Эван Макмаллин.

В качестве своего метода работы новая партия будет не только выдвигать своих представителей на выборах, но и также поддерживать правоцентристских кандидатов от других партий – в том числе, республиканцев, независимых или даже демократов.

Напомним, что в январе американские СМИ писали о том, что Трамп обсуждал со своими однопартийцами создание новой Патриотической партии.

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