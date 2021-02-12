Республіканці створять у США нову "антитрампівську" партію: подробиці

Через удар, який екс-президент США Дональд Трамп завдав по іміджу Республіканської партії, зокрема підтримкою штурму Капітолію в січні, її чільні члени збираються створити нову велику політичну силу.
Про це повідомляє Reuters.
Неназвані учасники даних обговорень вже підтвердили, що минулого тижня понад 120 топ-республіканців із адміністрацій експрезидентів Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша і самого Трампа провели Zoom-конференцію з цього приводу.
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Вони обговорювали створення нової правоцентристської політсили на базі Республіканської партії та заснованої на "принциповому консерватизмі", а також, зокрема, прихильності Конституції і верховенству закону, які, за словами учасників, відкидалися Трампом.
Головним приводом для зустрічі стала спроба республіканців заблокувати підтвердження Конгресом перемоги Джо Байдена на президентських виборах, а також їхнього небажання голосувати за імпічмент Трампа.
"Значна частина Республіканської партії радикалізує американську демократію і загрожує їй. Партія має підтвердити свою прихильність істині, розуму і основоположним ідеалам, або нам вочевидь знадобиться щось нове", – говорить політичний директор Республіканської конференції в Палаті представників Еван Макмуллін.
Як свій метод роботи нова партія не тільки висуватиме своїх представників на виборах, а й також підтримуватиме правоцентристських кандидатів від інших партій – зокрема, республіканців, незалежних або навіть демократів.
Нагадаємо, що в січні американські ЗМІ писали про те, що Трамп обговорював зі своїми однопартійцями створення нової Патріотичної партії.
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