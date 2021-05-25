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Как изгой изгою: Крым предложил Беларуси прямое авиасообщение

25 мая, 23:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Представитель полуострова в России заявил, что курорты и здравницы полуострова ждут белорусских туристов и призвал развивать "совместную цивилизацию"

Оккупационные "власти" Крыма считают, что отмена полетов в Беларусь авиакомпаниями европейских стран и закрытие ими воздушного пространства для беларусских лайнеров- хороший повод открыть прямое авиасообщение между Минском и Симферополем.

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Об этом заявил "постоянный представитель" Крыма при президенте России Георгий Мурадов в Facebook.

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии – это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - написал он.

Мурадов подчеркнул, что "власти" Крыма и ранее не раз высказывали предложения об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения с Беларусью.

"Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию", – отметил он.

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Принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, привела к тому, что все больше авиакомпаний разных стран пускают свои рейсы в обход Беларуси и закрывают свое воздушное пространство и аэропорты для белорусских лайнеров.

Соответствующее решение поддержали, в частности, главы стран и правительств Евросоюза, заявив о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призвав европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

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