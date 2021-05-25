Крим запропонував Білорусі пряме авіасполучення

Представник півострова в Росії заявив, що курорти та здравниці півострова чекають білоруських туристів і закликав розвивати "спільну цивілізацію"

Окупаційна "влада" Криму вважає, що скасування польотів у Білорусь авіакомпаніями європейських країн і закриття ними повітряного простору для білоруських лайнерів – хороший привід відкрити пряме авіасполучення між Мінськом і Сімферополем.

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Про це заявив "Постійний представник" Криму при президенті Росії Георгій Мурадов у Facebook.

"Заклики ряду країн Заходу і їхніх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусі – це ще один сигнал нашим друзям у Мінську – повітряна гавань у Сімферополі відкрита для вас", – написав він.

Мурадов підкреслив, що "влада" Криму і раніше не раз висловлювала пропозиції про відкриття прямого авіаційного та залізничного сполучення з Білоруссю.

"Курорти та здравниці Чорного моря чекають на білоруських туристів. Крим показує всім близьким нам народам: час повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію", – зазначив він.

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Примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, призвела до того, що все більше авіакомпаній різних країн пускають свої рейси в обхід Білорусі і закривають свій повітряний простір і аеропорти для білоруських лайнерів.

Відповідне рішення підтримали, зокрема, глави держав і урядів Євросоюзу, заявивши про заборону польотів в ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликавши європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.