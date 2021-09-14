В Афганистане после захвата талибами перестали работать более сотни СМИ

Минимум 153 афганских СМИ перестали работать с того момента, как террористическое движение "Талибан" захватило Афганистан в августе этого года.
Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ.
Почему не работают СМИ
Главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.
Например, одним из СМИ, которое недавно закрылось, стала радиостанция Milma, существовавшая с 2011 года и освещавшая события в политической, культурной и спортивной сфере.
По словам представителя Союза афганских национальных журналистов Масрура Лутфи, если международные организации не предпримут шаги для решения этой проблемы, вскоре наступит конец свободе СМИ.
Как развивались события
- Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, подтвердило факт смерти брата бывшего первого вице-президента Амруллы Салеха. Передают, что Рохулла Азизи – старший брат бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, убит в Панджшере.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.