В Беларуси исчез диспетчер, который вел переговоры с пилотами Ryanair с Протасевичем на борту

Белорусский диспетчер не вышел на смену после отпуска, его коллеги давно не видели, мужчина удалил соцсети

Слева на фото диспетчер Олег Галегов, который исчез вместе со своей семьей. Фото: коллаж "Сегодня"

Белорусский диспетчер Олег Галегов, который вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту, исчез. С июня он не выходит на работу.

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Об этом сообщил белорусский Telegram канал "Беларусь головного мозга".

В частности, есть информация, что он выехал за пределы Беларуси. Один из его коллег сообщил, что лично давно его не видел.

"Коллеги не могут с ним связаться и волнуются: к нему невозможно дозвониться, он удалил свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не сообщало. Голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair его", – заявил коллега.

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Как сообщает Наша Нива со ссылкой на диспетчеров "Белаэронавигации", что Галегов выехал вместе с семьей, в Беларуси он работал диспетчером минимум с 2010 года. В начале июля должен был после отпуска выйти на смену, его фамилия стояла в расписании дежурств, но коллеги его так и не увидели.

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По словам коллеги, Галегов мог "перестраховаться и покинуть страну". В руководстве "Белаэронавигации" ничего не знают о его исчезновении или увольнении. Еще один коллега подтвердил, что тот уехал к родственникам в Грузию.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже его и девушку перевели из СИЗО под домашний арест.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

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