В Казахстане ликвидировали более 20 "преступников" – МВД (видео)

Еще 18 человек получили ранения

В Казахстане продолжаются столкновения / Фото: Коллаж: Сегодня

В ходе спецопераций в Казахстане во время протестов были ликвидированы 26 "преступников". Кроме того, появились кадры последствий вчерашней "зачистки" в Алматы.

Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД республики.

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Как отметили в ведомстве, еще 18 "вооруженных террористов" ранены. Всего в ходе беспорядков были задержаны 3 тыс. человек.

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Ситуация

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