В Казахстане ликвидировали более 20 "преступников" – МВД (видео)

В ходе спецопераций в Казахстане во время протестов были ликвидированы 26 "преступников". Кроме того, появились кадры последствий вчерашней "зачистки" в Алматы.
Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД республики.
Как отметили в ведомстве, еще 18 "вооруженных террористов" ранены. Всего в ходе беспорядков были задержаны 3 тыс. человек.
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Ситуация
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за повышения цен на топливо в два раза.
- После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление, открыв огонь.
- 6 января в Казахстан начали прибывать российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.
- Власти Казахстана в последний раз предупредили вооруженных протестующих, которые отказываются подчиняться правоохранителям, что по ним будет открыт огонь на поражение.
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