У Казахстані ліквідували понад 20 "злочинців" – МВС (відео)

У ході спецоперацій у Казахстані під час протестів було ліквідовано 26 "злочинців". Крім того, з'явилися кадри наслідків учорашньої "зачистки" в Алмати.
Про це повідомляє телеканал "Хабар 24" із посиланням на МВС республіки.
Як зазначили у відомстві, ще 18 "озброєних терористів" поранено. Загалом у ході заворушень було затримано 3 тис. чоловік.
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Ситуація
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через підвищення цін на пальне вдвічі.
- Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт. Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжилися.
- В Алмати ввечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ, відкривши вогонь
- 6 січня до Казахстану розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку ( ОДКБ ).
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади.
- Влада Казахстану востаннє попередила озброєних протестувальників, які відмовляються підпорядковуватися правоохоронцям, що за ними буде відкрито вогонь на поразку.
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