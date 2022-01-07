Армия РФ не уйдет из Казахстана: названа причина

РФ может создать военную базу на территории космодрома. Фото: коллаж "Сегодня"

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков считает, что российские войска, которые прибыли в Казахстан в рамках миссии ОДКБ оттуда уже не уйдут.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"У них (в Казахстане – Ред.) есть такие серьезные объекты , как космодром Байконур, куда вложено, начиная с Советского союза по настоящему время, триллионы долларов. Российская Федерация никогда ни в коем случае не отдаст этот космодром никому", – сказал Стариков, добавив, что Россия не хочет потерять статус космического государства.

Кроме того, по мнению эксперта, РФ может создать военную базу на территории космодрома, начав с усиления охраны стратегически важных объектов.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев заявил, что силы ОДКБ выйдут из страны, как только их об этом попросят.

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