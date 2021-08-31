Фото дня: последний американский военный покинул Афганистан после 20 лет войны

Крис Донахью поднялся на борт самолета за несколько минут до наступления 31 августа. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны США показало последнего американского военнослужащего, покинувшего столицу Афганистана. Соответствующее фото опубликовано на странице ведомства в Twitter.

В сообщении Пентагона отмечается, что на фото из аэропорта Кабула – командующий 18 воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью. Он поднимается на борт самолета C-17A Globemaster III ВВС США за несколько минут до наступления 31 августа и завершает миссию Соединенных Штатов Америки в Афганистане.

Крис Донахью официально войдет в историю, как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан после 20 лет войны.

Генерал-лейтенант Крис Донахью – последний военный США, покинувший Афганистан. Фото: twitter.com/DeptofDefense

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В ночь на вторник, 31 августа, Пентагон сообщил об окончании 20-летней миссии США в Афганистане и о завершении вывода американских войск из страны. В настоящее время аэропорт в Кабуле полностью контролируется движением "Талибан".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские спецназовцы провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула.

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