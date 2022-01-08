На протестах в Казахстане погибли дети – что известно

Казахстан возвращается к обычной жизни и начинает подсчитывать количество жертв / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Постепенно в Казахстане затихают протесты, вспыхнувшие 2 января из-за недовольства людей ростом цен на сжиженный газ. Одновременно поступают новые сообщения о погибших в эти дни. Уполномоченный по правам детей в Казахстане Аружан Саин сообщила, что в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один пострадал.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Что известно
"5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казаха роковым", – рассказала Аружан Саин.
Также по данным детского омбудсмена, сейчас врачи ведут борьбу за жизнь 15-летнего ребенка.
"7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли", – проинформировала Саин.
По неподтвержденным данным, в ходе митингов погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает местное агентство КазТАГ.
Очереди в морги
На данный момент не обновлены официальные данные о количестве погибших в Казахстане в ходе спецоперации. Так, в оперативном штабе МВД ссылаются на отсутствие информации о числе погибших сотрудников правоохранительного блока. Также не озвучиваются данные о погибших и пострадавших среди участников беспорядков и мирных жителей.
По состоянию на вечер 7 января, официально было заявлено о гибели в ходе спецоперации в стране 26 "вооруженных людей" и ранении – 18. Также ведомство сообщило, что в разных частях страны задержали около трех тысяч человек. По официальным данным, в Алматы и Шымкенте ранения получили 216 военнослужащих. 6 января было заявлено о гибели 18 силовиков, в том числе 13 – в Алматы.
Тем не менее поступает информация, свидетельствующая, что речь может идти о значительно большем количестве погибших.
Ситуация
- Утром 8 января нашелся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который, как сообщалось ранее, якобы покинул страну в разгар беспорядков. Пресс-секретарь елбасы (лидер нации) заявил, что Назарбаев находится в столице.
- Заговорили о государственной измене. В число таких неблагонадежных лиц попал и бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Он арестован.
- 7 января, когда еще в некоторых городах продолжались мирные акции протеста, а из Алматы поступали сообщение о стрельбе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием.
- В Казахстан вошла многотысячная миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Он в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.