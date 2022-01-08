На протестах у Казахстані загинули діти – що відомо

Казахстан повертається до звичайного життя та починає підраховувати кількість жертв / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Поступово в Казахстані затихають протести, які спалахнули 2 січня через невдоволення людей зростанням цін на скраплений газ. Одночасно надходять нові повідомлення щодо загиблих у ці дні. Уповноважений з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн повідомила, що в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина, ще одна постраждала.
Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".
Що відомо
"5 січня в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина. Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казаха фатальним", – розповіла Аружан Саїн.
Також, за даними дитячого омбудсмена, зараз лікарі ведуть боротьбу за життя 15-річної дитини.
"7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було доставлено 15-річного підлітка, лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень знаходиться його батько. Підліток їхав із батьком машиною, коли їхній автомобіль розстріляли", – поінформувала Саїн.
За непідтвердженими даними, під час мітингів загинула 17-річна дівчина. Про це повідомляє місцеве агентство КазТАГ.
Черги в морги
На цей момент не оновлено офіційних даних про кількість загиблих у Казахстані під час спецоперації. Так, в оперативному штабі МВС посилаються на відсутність інформації щодо кількості загиблих працівників правоохоронного блоку. Також не озвучуються дані про загиблих та постраждалих серед учасників безладів та мирних жителів.
Станом на вечір 7 січня офіційно було заявлено про загибель під час спецоперації в країні 26 "озброєних людей" та поранення – 18. Також відомство повідомило, що у різних частинах країни затримали близько трьох тисяч людей. За офіційними даними, в Алмати та Шимкенті поранення отримали 216 військовослужбовців. 6 січня було заявлено про загибель 18 силовиків, у тому числі 13 – у Алмати.
Проте надходить інформація, що свідчить – може йтися про значно більшу кількість загиблих.
Ситуація
- Вранці 8 січня знайшовся перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який, як раніше повідомлялося, нібито залишив країну у розпал безладів. Прессекретар елбаси (лідер нації) заявив, що Назарбаєв знаходиться у столиці.
- Заговорили про державну зраду. Серед таких неблагонадійних осіб виявився колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Карім Масімов. Він заарештований.
- 7 січня, коли ще в деяких містах тривали мирні акції протесту, а із Алмати надходили повідомлення про стрілянину, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів із демонстрантами зі зброєю.
- У Казахстан увійшла багатотисячна місія Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він у 2014 році організував та очолив військову операцію із захоплення Криму.