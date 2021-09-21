Отец пермского стрелка воевал на Донбассе и дал сыну деньги на оружие

Тимур Бекмансуров движется в сторону университета. Фото: коллаж "Сегодня"
Отец Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете в России, воевал против украинской армии на Донбассе, а также был наемником в Чечне.
Об этом сообщил сосед семьи, пожелавший остаться анонимным, пишет Znak.
"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще из Чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", — сказал он.
Отец стрелка с детства знакомил Тимура с оружием и даже дал ему 38 тысяч рублей на ружье.
"Несколько родительских стволов в этой квартире до сих пор сохраняются, Тимур на них и учился стрелять", — добавил сосед.
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Детали инцидента
- Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
- Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
- Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.
Ранее мы сообщали, что появились имена и фото погибших во время стрельбы.
Также напомним, мать стрелка рассказала, что ее сын всегда интересовался войной и оружием.