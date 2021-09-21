Батько пермського стрілка воював на Донбасі і дав синові гроші на зброю

Тимур Бекмансуров рухається в бік університету. Фото: колаж "Сьогодні"

Батько Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в Пермському державному університеті в Росії, воював проти української армії на Донбасі, а також був найманцем в Чечні.

Про це повідомив сусід родини, який побажав залишитися анонімним, пише Znak.

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"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської війни найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", – сказав він.

Батько стрілка з дитинства знайомив Тимура зі зброєю і навіть дав йому 38 тисяч рублів на рушницю.

"Декілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", – додав сусід.

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Деталі інциденту

Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.

близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна. Нападника ліквідували . Зброя, з якої він вів стрілянину, не травматична.

. Зброя, з якої він вів стрілянину, не травматична. Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Раніше ми повідомляли, що з'явилися імена і фото загиблих під час стрілянини.

Також нагадаємо, мати стрільця розповіла, що її син завжди цікавився війною і зброєю.