Первые казни талибов: ООН сообщает, что боевики ведут поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО

В соцсетях сообщают, что талибы уже казнили начальника полиции одного региона / Коллаж "Сегодня"

У режима "Талибана", захватившего власть в Афганистане 15 августа, недолго просуществовала амнистия для военных и полицейских.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В редакцию попал конфиденциальный документ ООН, где сказано, что боевики "Талибана" активизируют поиск людей, которые, по их данным, работали с силами США и НАТО. "Пособников западного режима" ищут в том числе и в толпах афганцев, которые пытаются пробраться на территорию аэропорта Кабула.

В документе ООН сказано, что у исламистов есть список людей, которых они хотят допросить и наказать. Они угрожают расправиться с семьями "пособников", если их самих не найдут или те не сдадутся самостоятельно.

Уже зафиксированы первые расстрелы тех, кто работал на власти. В Сети появилось видео расстрела начальника полиции провинции Бадгис.

Первая жертва "амнистии" талибов