Перші страти талібів: ООН повідомляє, що бойовики ведуть пошук тих, хто співпрацював з США і НАТО

У соцмережах повідомляють, що таліби вже стратили начальника поліції одного регіону / Колаж "Сегодня"
У режиму "Талібана", який захопив владу в Афганістані 15 серпня, недовго проіснувала амністія для військових і поліцейських.
Про це повідомляє американська газета The New York Times.
До редакції потрапив конфіденційний документ ООН, де сказано, що бойовики "Талібану" активізують пошук людей, які, за їхніми даними, працювали з силами США і НАТО. "Пособників західного режиму" шукають в тому числі і в натовпах афганців, які намагаються пробратися на територію аеропорту Кабула.
У документі ООН сказано, що в ісламістів є список людей, яких вони хочуть допитати і покарати. Вони загрожують розправитися з сім'ями "пособників", якщо їх самих не знайдуть або ті не здадуться самостійно.
Вже зафіксовані перші розстріли тих, хто працював на владу. У мережі з'явилося відео розстрілу начальника поліції провінції Бадгіс.
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більше 20 провінцій країни.
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися до аеропорту Кабула – єдиного місця в країні, яке не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людях вогонь.
- Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан" небезпечний не тільки для громадян Афганістану, він небезпечний для всього світу, оскільки практикує теракти.