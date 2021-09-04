Принудительная посадка Ryanair в Минске – ООН готовит доклад о результатах расследования

23 мая самолет компании Ryanair экстренно приземлился в Минске / Фото: коллаж "Сегодня"
В ноябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) обнародует доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
Об этом сообщает пресс-служба ICAO, передает DW.
13 сентября Совет организации, который является специализированным учреждением ООН, будет проинформирован о состоянии расследования. Если все члены совета будут согласны с результатами, то промежуточные результаты будут обнародованы.
Отметим, что ранее группа Международной организации гражданской авиации приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair. По словам руководителя группы ICAO Сильвена Лефойера благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий".
"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", – объяснял Лефойер.
Ранее мы сообщали, что:
- в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже его и девушку перевели из СИЗО под домашний арест.
- по данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.