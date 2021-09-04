Примусова посадка Ryanair в Мінську – ООН готує доповідь про результати розслідування

23 травня літак компанії Ryanair екстрено приземлився в Мінську / Фото: колаж "Сьогодні"
У листопаді Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оприлюднить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.
Про це повідомляє прес-служба ICAO, передає DW.
13 вересня Рада організації, яка є спеціалізованою установою ООН, буде проінформована про стан розслідування. Якщо всі члени ради будуть згодні з результатами, то проміжні результати будуть оприлюднені.
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Відзначимо, що раніше група Міжнародної організації цивільної авіації приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. За словами керівника групи ICAO Сільвена Лефойера завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій".
"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", – пояснював Лефойер.
Раніше ми повідомляли, що:
- в неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина. Пізніше його і дівчину перевели з СІЗО під домашній арешт.
- за даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.