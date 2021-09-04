Примусова посадка Ryanair в Мінську – ООН готує доповідь про результати розслідування

23 травня літак компанії Ryanair екстрено приземлився в Мінську / Фото: колаж "Сьогодні"

У листопаді Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оприлюднить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Про це повідомляє прес-служба ICAO, передає DW.

13 вересня Рада організації, яка є спеціалізованою установою ООН, буде проінформована про стан розслідування. Якщо всі члени ради будуть згодні з результатами, то проміжні результати будуть оприлюднені.

Відзначимо, що раніше група Міжнародної організації цивільної авіації приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. За словами керівника групи ICAO Сільвена Лефойера завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій".

"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", – пояснював Лефойер.

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