Просроченные пайки и обман Путина – что известно о "новом Шойгу" генерале Булгакове

Дмитрий Булгаков, фигурант коррупционного скандала, генерал, лично обманувший Путина, стал временно исполняющим обязанности министра обороны РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Международная группа хакеров Anonymous слила в Сеть приказ министра обороны РФ с требованием снимать пропагандистские ролики, чтобы дискредитировать отношение украинских силовиков к военнопленным. Любопытно, что подписал приказ не министр Сергей Шойгу, который таинственно исчез из публичного пространства после внезапно возникших проблем со здоровьем, а временно исполняющий обязанности главы Минобороны РФ – генерал Дмитрий Булкаков. Сайт "Сегодня" выяснил, чем известен российский генерал, который, возможно, в скором времени сменит Шойгу в министерском кресле.

Зам по тылу и снабжению

Дмитрий Булгаков – 67 летний генерал российской армии, специалист в области тылового обеспечения вооруженных сил. С декабря 2008 года занимает должность заместителя министра обороны РФ. В 2016 году получил звезду Героя Российской Федерации.

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Практически вся служба Булгакова была связана с тыловой работой и обеспечением армии. Он был начальником продовольственного склада, начальником отдела хранения, заместителем командира отдельного полка связи по тылу, заместителем командира бригады по тылу, заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу, заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба Тыла Вооруженных сил РФ.

С 2 декабря 2008 по 27 июля 2010 года был начальником Тыла Вооруженных сил – заместителем министра обороны РФ. С 27 июля 2010 года – заместителем министра обороны Российской Федерации. В 2011 году Булгакову было присвоено звание генерал армии. В мае 2016 года получил высшую государственную награду – Герой Российской Федерации.

В Минобороны Булгаков курирует вопросы материально-технического обеспечения российской армии. С 2015 по 2017 год также курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины. Во время военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года руководил снабжением российских войск, дислоцированных на территории Сирии. Стоит отметить, что сфера снабжения и материально-технического обеспечения армии – это "золотое дно" для нечистых на руку чиновников Минобороны, проводящих миллионные госзаказы и тендеры.

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Вся военная служба Булгакова была связана с тыловой работой и обеспечением армии / Фото: Wikipedia

"Распил" миллионов на просроченных сухпайках

В 2009 году Дмитрий Булкагов попал в скандал с закупкой Министерством обороны РФ сухих пайков. Тогда Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) провела проверку деятельности Центрального продовольственного управления Минобороны РФ, ответственного в министерстве за госзакупки и подчиняющегося службе Тыла ВС России, которую возглавлял замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков.

В результате проверки было установлено, что Минобороны объявило конкурс на поставку сухих пайков. В нем собирались принять участие все крупные пищевые предприятия, которые десятилетиями производили аналогичную продукцию. Сумма госзаказа составляла 650 миллионов рублей. Однако победителем тендера стала никому неизвестная фирма "Проектспецтехника", занимавшаяся, судя по документам, производством термосов и кипятильников.

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Как сообщали журналисты "Независимой газеты", одни конкуренты "Проектспецтехники" внезапно начали отказываться от участия в тендере, другие – получили отказ от Министерства по "формальным основаниям".

В итоге в аукционе участвовали всего две компании – ООО "Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс" и НПО "Проектспецтехника". Победило предприятие из Серпухова, предложив минимальную цену контракта. Но тыловики, нарушив действующее законодательство, отдали выгодный контракт НПО "Проектспецтехника". При этом стоимость сухпайков для армии оказалась завышенной в разы.

Проверкой Рособоронзаказа было установлено, что на данном тендере служба тыла, возглавляемая замминистра Булкаговым "распилила" сотни миллионов рублей. В частности, в акте проверки говорилось, что "неэффективный расход бюджетных средств составил 342,6 миллиона рублей".

Аудиторы сравнили стоимость продукции, входящей в состав пайка, с розничными ценами в магазинах и пришли к выводу, что даже они значительно ниже тех, по которым Минобороны закупало продукцию крупным оптом. Один паек тянул максимум на 200 рублей, тогда как госбюджету он обошелся в 455 рублей. Сотрудники Рособоронзаказа также выяснили, что на момент проведения аукциона сроки хранения пайков истекли еще в 2008 году. Соответственно, тыловики изначально намеревались прикупить для солдат просроченные продукты по завышенным ценам.

Свои выводы Рособоронзаказ направил в Главную военную прокуратуру, которая, проверив их, подтвердила все факты нарушений. Компанию "Проектспецтехнику" обязали заплатить незначительный штраф, а в Министерстве объявили выговоры мелким чиновникам.

Обман Путина с фиктивным замминистра

9 февраля 2012 года на селекторном совещании премьер-министра Владимира Путина с главами регионов, где обсуждался вопрос о срыве отопительного сезона, из-за которого без тепла остались почти 2500 военнослужащих и их семей в Мурманской области, Дмитрий Булгаков обманул главу правительства, предъявив ему заместителя министра обороны, которого в действительности не существовало.

В ответ на прямую просьбу премьера назвать, кто из замов действующего тогда министра обороны Анатолия Сердюкова отвечал за подготовку к зиме военных жилых домов, замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что из заместителей министра обороны отвечал Георгий Васильевич Кузнецов. На самом деле заместителя по фамилии Кузнецов у Сердюкова не было, а в Минобороны был лишь глава одного их департаментов – Георгий Кузнецов, который не являлся руководителем высшего звена.

Когда позже стало известно об обмане Путина заместителем министра, в ведомстве оправдались, что Булгаков "просто оговорился".

К слову, именно Булгаков в то время отвечал за Службу тыла ВС, в ведение которой входили квартиры военнослужащих, оставшихся без отопления. Тем не менее и срыв отопительного сезона, и даже обман Путина – Булгакову сошли с рук, а в 2016 году он даже стал Героем России.

Сегодня, чиновник, попавший ранее в коррупционный скандал и лично обманувший Владимира Путина, сел в кресло министра обороны РФ. Тем временем российских военных, которых отправили воевать в Украину в 2022 году, обеспечили сухпайками, срок которых истек еще в 2015 году. Вероятно, схемы по распилу бюджетных средств на просроченных продуктах для российской армии в ведомстве Булгакова продолжают работать и сегодня.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу с публичного пространства может быть связано с обвинением в его сторону в провале "военных задач" на территории Украины.

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