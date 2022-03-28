Прострочені пайки та обман Путіна – що відомо про "нового Шойгу" – генерала Булгакова

Дмитро Булгаков, фігурант корупційного скандалу, генерал, який особисто обдурив Путіна, став тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжнародна група хакерів Anonymous злила в Мережі наказ міністра оборони РФ з вимогою знімати пропагандистські ролики, щоб дискредитувати українських військових і показувати "знущання" над російськими полоненими. Цікаво, що підписав наказ не міністр Сергій Шойгу, який таємничо зник з публічного простору після раптових проблем зі здоров'ям, а тимчасовий виконувач обов'язків глави Міноборони РФ генерал Дмитро Булкаков. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим відомий російський генерал, який, можливо, незабаром замінить Шойгу в міністерському кріслі.

Зам з тилу та постачання

Дмитро Булгаков – 67-річний генерал російської армії, спеціаліст у галузі тилового забезпечення збройних сил. З грудня 2008 року обіймає посаду заступника міністра оборони РФ. 2016 року отримав зірку Героя Російської Федерації.

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Майже вся служба Булгакова була пов'язана з тиловою роботою та забезпеченням армії. Він був начальником продовольчого складу, начальником відділу зберігання, заступником командира окремого полку зв'язку з тилу, заступником командира бригади з тилу, заступником командира мотострілецької дивізії з тилу, заступником начальника тилу Забайкальського військового округу, начальником штабу тилу Московського військового округу, начальником штабу Тилу Збройних сил РФ.

З 2 грудня 2008 року по 27 липня 2010-го був начальником Тилу Збройних сил – заступником міністра оборони РФ. З 27 липня 2010 року – заступником міністра оборони Російської Федерації. У 2011 році Булгакову було надано звання генерал армії. У травні 2016 року отримав найвищу державну нагороду – "Герой Російської Федерації".

У Міноборони Булгаков відає питаннями матеріально-технічного забезпечення російської армії. З 2015 по 2017 рік також керував у питаннях, пов'язаних з будівництвом залізничної колії в обхід України. Під час воєнної операції Росії в Сирії у вересні 2015 року керував постачанням російських військ, дислокованих на території Сирії. Варто зазначити, що сфера постачання та матеріально-технічного забезпечення армії – це "золоте дно" для нечистих на руку чиновників Міноборони, які проводять мільйонні держзамовлення та тендери.

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Вся військова служба Булгакова була пов'язана з тиловою роботою та забезпеченням армії / Фото: Wikipedia

"Розпил" мільйонів на прострочених сухпайках

У 2009 році Дмитро Булкагов потрапив у скандал із закупівлею Міністерством оборони РФ сухих пайків. Тоді Федеральна служба з оборонного замовлення (Рособоронзамовлення) провела перевірку діяльності Центрального продовольчого управління Міноборони РФ, відповідального в міністерстві за держзакупівлі та підпорядкованого службі Тилу ЗС Росії, яку очолював заступник міністра оборони генерал Дмитро Булгаков.

В результаті перевірки було встановлено, що Міноборони оголосило конкурс на постачання сухих пайків. У ньому збиралися взяти участь усі великі харчові підприємства, які десятиліттями виробляли аналогічну продукцію. Сума держзамовлення становила 650 мільйонів карбованців. Проте переможцем тендеру стала нікому не відома фірма "Проєктспецтехніка", яка, судячи з документів, виробляла термоси і кип'ятильники.

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Як повідомляли журналісти Незалежної газети, одні конкуренти "Проєктспецтехніки" раптово почали відмовлятися від участі у тендері, інші – отримали відмову від Міністерства за "формальними підставами".

У підсумку в аукціоні взяли участь лише дві компанії: ТОВ "Серпуховський м'ясопереробний комплекс" та НВО "Проєктспецтехніка". Перемогло підприємство із Серпухова, запропонувавши мінімальну ціну контракту. Але тиловики, порушивши чинне законодавство, віддали вигідний контракт НВО "Проєктспецтехніка". Водночас вартість сухпайків для армії виявилася завищеною в кілька разів.

Перевірка Рособоронзамовлення з'ясувала, що на цьому тендері служба тилу, очолювана заступником міністра Булкаговим "розпиляла" сотні мільйонів рублів. Зокрема, в акті перевірки говорилося, що "неефективна витрата бюджетних коштів становила 342,6 мільйона рублів".

Аудитори порівняли вартість продукції, що входить до складу пайка, з роздрібними цінами в магазинах і дійшли висновку, що навіть вони значно нижчі за ті, за якими Міноборони закуповувала продукцію великим оптом. Один пайок затягував щонайбільше на 200 рублів, тоді як держбюджету він коштував 455 рублів. Співробітники Рособоронзамовлення також з'ясували, що на момент проведення аукціону строк зберігання пайків закінчився ще в 2008 році. Відповідно, тиловики заздалегідь мали намір купити для солдатів прострочені продукти за завищеними цінами.

Свої висновки Рособоронзамовлення направило до Головної військової прокуратури, яка, перевіривши їх, підтвердила всі факти порушень. Компанію "Проєктспецтехніка" зобов'язали заплатити незначний штраф, а в Міністерстві оголосили догани дрібним чиновникам.

Обман Путіна з фіктивним заступником міністра

9 лютого 2012 року на селекторній нараді прем'єр-міністра Володимира Путіна з головами регіонів, де обговорювалося питання про зрив опалювального сезону, через який без тепла залишилося майже 2500 військовослужбовців та членів їхніх сімей у Мурманській області, Дмитро Булгаков обдурив главу уряду, вказавши йому на заступника міністра оборони, якого насправді не існувало.

У відповідь на пряме прохання прем'єра назвати, хто із заступників чинного тоді міністра оборони Анатолія Сердюкова відповідав за підготовку до зими житлових будинків військових, заступник міністра оборони Дмитро Булгаков повідомив, що із заступників міністра оборони відповідав Георгій Васильович Кузнецов. Насправді заступника на прізвище Кузнецов у Сердюкова не було, а в Міноборони був лише глава одного з департаментів – Георгій Кузнецов, який не був керівником вищої ланки.

Коли пізніше стало відомо про обман Путіна заступником міністра, у відомстві виправдалися, що Булгаков "просто обмовився".

До речі, саме Булгаков на той час відповідав за Службу тилу ВС, якій належали квартири військовослужбовців, що залишилися без опалення. Однак і зрив опалювального сезону, і навіть обман Путіна Булгакову минулися без покарання, а в 2016 році він навіть став Героєм Росії.

Сьогодні чиновник, який раніше потрапив у корупційний скандал і особисто обдурив Володимира Путіна, сів у крісло міністра оборони РФ. Тим часом російських військових, яких відправили воювати в Україну 2022 року, забезпечили сухпайками, строк придатності яких минув ще 2015 року. Ймовірно, схеми розпилювання бюджетних коштів на прострочених продуктах для російської армії у відомстві Булгакова продовжують працювати і сьогодні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу з публічного простору може бути пов'язане зі звинуваченнями його у провалі "воєнних завдань" на території України.

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