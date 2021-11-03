Рухнул и загорелся. В России снова разбился самолет

Выживших в авиакатастрофе нет. Фото: коллаж "Сегодня"
В России под Иркутском разбился самолет Ан-12. На место крушения прибыли спасатели, они тушат пожар.
Об этом сообщает Mash.
Известно, что лайнер пропал с радара в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг. Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска.
На борту грузового самолета находилось 8 человек. Погибли все.
Авиакатастрофы в России участились
За август в России разбились сразу три военных самолета.
12 сентября в Иркутской области России разбился пассажирский самолет L-410, на котором вместе с экипажем летело 16 человек.
23 сентября в России разбился самолет Ан-26. Тогда катастрофа произошла в Хабаровском крае.
- Не так давно в РФ разбился многоцелевой истребитель Су-35. Самолет направлялся из аэропорта Дземги в Комсомольск-на-Амуре.
- В июне на Камчатке потерпел крушение Ан-26. Спасатели обнаружили обломки. На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Никто не выжил.
- В Кемеровской области самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение. При аварийной посадке самолет столкнулся с лесным массивом. Есть погибшие и раненые.