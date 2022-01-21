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США выдвинули обвинения против чиновников Беларуси из-за посадки самолета Ryanair

Владимир Козырь
21 января, 04:06
Самолет, на котором находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, посадили в прошлом году

Самолет приземлили намеренно, чтобы задержать Романа Протасевича/Коллаж: "Сегодня"

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против чиновников из Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Об этом говорится на сайте Минюста США.

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Власти США подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что те сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского самолета с американскими гражданами с целью ареста бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Беларуси.

"Эти лица обвиняются в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США", — указали в минюсте США.

Отмечается, что обвиняемые находятся на свободе.

"США надеются на сотрудничество с нашими иностранными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности", — сообщили в американском ведомстве.

Задержание Сапеги и Протасевича

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