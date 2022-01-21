США выдвинули обвинения против чиновников Беларуси из-за посадки самолета Ryanair

Самолет приземлили намеренно, чтобы задержать Романа Протасевича/Коллаж: "Сегодня"

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против чиновников из Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Об этом говорится на сайте Минюста США.

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Власти США подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что те сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского самолета с американскими гражданами с целью ареста бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Беларуси.

"Эти лица обвиняются в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США", — указали в минюсте США.

Отмечается, что обвиняемые находятся на свободе.

"США надеются на сотрудничество с нашими иностранными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности", — сообщили в американском ведомстве.

Задержание Сапеги и Протасевича

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair , который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича . Также была задержана его девушка.

, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради . Также была задержана его девушка. По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair , если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске. Позже в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

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