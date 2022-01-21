США висунули звинувачення проти чиновників Білорусі через посадку літака Ryanair

Літак приземлили навмисно, щоб затримати Романа Протасевича/Колаж: "Сьогодні"

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти чиновників із Білорусі через інцидент з посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, що прямував з Афін до Вільнюса.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту США.

Реклама

Деталі

Влада США підозрює деяких білоруських чиновників у тому, що ті змовилися використати хибну загрозу наявності на борту бомби для незаконної зміни маршруту пасажирського літака з американськими громадянами з метою арешту колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Звинувачення висунуті проти глави "Белаеронавігації" Леоніда Чуро, його заступника і двох співробітників служби держбезпеки Білорусі.

"Ці особи звинувачуються у змові з метою вчинення акту повітряного піратства, що тягне за собою максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення та обов'язкове мінімальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Максимально можливі покарання в цьому випадку встановлюються конгресом США", — зазначили в Мін'юсті США.

Зазначається, що обвинувачені перебувають на волі.

"США сподіваються на співпрацю з нашими іноземними партнерами, щоб притягти їх до відповідальності", — повідомили в американському відомстві.

Затримання Сапеги та Протасевича

23 травня 2021 року, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради арешту ексголовреда NEXTA Романа Протасевича . Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт.

який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради . Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт. За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair , якщо лайнер не виконає екстрену посадку у Мінську

, якщо лайнер не виконає екстрену посадку у Мінську Пізніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" та публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

Читайте також