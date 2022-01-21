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США висунули звинувачення проти чиновників Білорусі через посадку літака Ryanair

Володимир Козир
21 січня, 04:06
Літак, на якому був колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, посадили минулого року

Літак приземлили навмисно, щоб затримати Романа Протасевича/Колаж: "Сьогодні"

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти чиновників із Білорусі через інцидент з посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, що прямував з Афін до Вільнюса.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту США.

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Деталі

Влада США підозрює деяких білоруських чиновників у тому, що ті змовилися використати хибну загрозу наявності на борту бомби для незаконної зміни маршруту пасажирського літака з американськими громадянами з метою арешту колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Звинувачення висунуті проти глави "Белаеронавігації" Леоніда Чуро, його заступника і двох співробітників служби держбезпеки Білорусі.

"Ці особи звинувачуються у змові з метою вчинення акту повітряного піратства, що тягне за собою максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення та обов'язкове мінімальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Максимально можливі покарання в цьому випадку встановлюються конгресом США", — зазначили в Мін'юсті США.

Зазначається, що обвинувачені перебувають на волі.

"США сподіваються на співпрацю з нашими іноземними партнерами, щоб притягти їх до відповідальності", — повідомили в американському відомстві.

Затримання Сапеги та Протасевича

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