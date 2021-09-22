Стрельба в Перми – число пострадавших возросло до 43 человек

Вооруженный мужчина в черной одежде и каске зашел в здание около девяти часов утра. Фото: коллаж "Сегодня"

Количество пострадавших после ЧП в пермском университете выросло с 24 до 43 человек. Большинство пациентов в удовлетворительном состоянии, в крайне тяжелом находится только стрелок – Тимур Бекмансуров.

Об этом пишет Properm.

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Отмечается, что 12 человек находятся в трех стационарах Перми: 11 пострадавших в удовлетворительном состоянии, еще один, Тимур, – в крайне тяжелом. Ему ампутировали часть голени.

Парня уже перевели из реанимации в обычную палату, он так и не приходил в сознание. Врачи считают, что парню может угрожать опасность из-за возможного отказа почек, так как он получил множество травм.

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Пациенты на амбулаторном лечении также в удовлетворительном состоянии, рассказала министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

Членам семей пострадавших и погибших выплатили уже более 17 млн рублей. Деньги получили все 28 членов семей погибших.

Что известно о стрельбе

Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна. В Сеть попали кадры нападения: Бекмансуров добивал раненых на полу .

. Нападавшего ликвидировали . Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое. Из-за стрельбы в университете Перми погибли 6 человек.