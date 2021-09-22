Стрілянина в Пермі – число постраждалих зросло до 43 людей

Озброєний чоловік в чорному одязі і касці зайшов в будівлю близько дев'ятої години ранку. Фото: колаж "Сьогодні"

Кількість постраждалих після НП в пермському університеті зросла з 24 до 43 людей. Більшість пацієнтів у задовільному стані, в украй важкому перебуває лише стрілок – Тимур Бекумансуров.

Про це пише Properm.

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Зазначається, що 12 людей перебувають у трьох стаціонарах Пермі: 11 постраждалих у задовільному стані, ще один, Тимур, – у вкрай важкому. Йому ампутували частину гомілки.

Хлопця вже перевели з реанімації у звичайну палату, він так і не приходив до тями. Лікарі вважають, що хлопцеві може загрожувати небезпека через можливу відмову нирок, оскільки він отримав безліч травм.

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Пацієнти на амбулаторному лікуванні в задовільному стані, розповіла міністр охорони здоров'я Прикам'я Анастасія Крутень.

Членам сімей постраждалих і загиблих виплатили вже понад 17 млн рублів. Гроші отримали всі 28 членів сімей загиблих.

Що відомо про стрілянину