Талибы начали применять оружие при разгоне протестующих в Кабуле

Пока нет информации о том, были ли пострадавшие после разгона очередной акции протеста / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Из Афганистана, где 7 сентября объявили о создании правительства движения "Талибан", продолжают поступать тревожные сообщения о возрастающем давлении на граждан со стороны исламистов. Во вторник талибы при помощи стрельбы в воздух разогнали протест в Кабуле.

Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".

По имеющейся информации, афганцы решились выступить против движения и практически ежедневно выходят на улицы, требуя соблюдения прав женщин и скандируя лозунги в поддержку подавленного сопротивления в провинции Панджшер.

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Осуждают афганцы не только "Талибан", но и соседнее государство Пакистан, которое оказывает военную поддержку исламистам с воздуха.

Движение "Талибан" запретило СМИ освещать протестные акции. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид на пресс-конференции, которая велась в Twitter телеканалом AJ-Arabic. По мнению спикера талибов, необходимо отличать демонстрации от волнений.