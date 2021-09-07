Таліби почали застосовувати зброю при розгоні протестувальників у Кабулі

Поки немає інформації про те, чи були постраждалі після розгону чергової акції протесту / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
З Афганістану, де 7 вересня оголосили про створення уряду руху "Талібан", продовжують надходити тривожні повідомлення про посилення тиску на громадян з боку ісламістів. У вівторок таліби за допомогою стрільби в повітря розігнали протест в Кабулі.
Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".
За наявною інформацією, афганці зважилися виступити проти руху і практично щодня виходять на вулиці, вимагаючи дотримання прав жінок і скандуючи гасла на підтримку пригніченого опору в провінції Панджшер .
Засуджують афганці не тільки "Талібан", а й сусідню державу Пакистан, яка надає військову підтримку ісламістам з повітря.
Рух "Талібан" заборонив ЗМІ висвітлювати протестні акції. Про це заявив представник талібів Забіулла Муджахід на прес-конференції, яка велася в Twitter телеканалом AJ-Arabic. На думку спікера талібів, необхідно відрізняти демонстрації від хвилювань.
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, яке очолив фігурант списку терористів ООН.