Двое погибших. В Афганистане талибы открыли огонь по митингующим (обновлено)

Талибы открыли огонь по афганцам. Фото: коллаж "Сегодня"
В афганской провинции Нангархар люди вышли на акцию поддержки национального флага. Представители "Талибана" открыли огонь по митингующим.
Об этом сообщает Asvaka.
По информации СМИ, есть убитые и раненые, среди которых есть и журналисты.
Пока сообщают о двух погибших. 12 получили ранения в результате обстрела.
Что происходит в Афганистане
После того, как США начали выведение войск из Афганистана движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А на дняхталибы вошли в Кабул, который покинул президент страны.
Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.
Отметим, когда талибы захватили Кабул в 1996 году, они ввели строгие правила, основанные на законах шариата. Женщинам приходилось носить паранджу, им не разрешалось учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения. Телевидение, музыка и неисламские праздники также были под запретом.
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