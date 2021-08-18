Двоє загиблих. В Афганістані таліби відкрили вогонь по мітингувальниках (оновлено)

Таліби відкрили вогонь по афганцям. Фото: колаж "Сьогодні"

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальниках.

Про це повідомляє Asvaka.

За інформацією ЗМІ, є вбиті та поранені, серед яких і журналісти.

Поки повідомляють про двох загиблих. 12 людей отримали поранення внаслідок обстрілу.

Що відбувається в Афганістані

Після того, як США почали виведення військ з Афганістану рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більш як 20 провінцій країни. А днями таліби увійшли в Кабул, який залишив президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміно почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі.

Зазначимо, коли таліби захопили Кабул у 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволяли навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.

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