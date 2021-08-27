Более 100 жертв и угрозы Байдена. Все подробности терактов в Кабуле (фото)

В аэропорту Кабула прогремело два взрыва / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула террористы-смертники устроили два взрыва, в результате погибли американские военнослужащие и афганцы. США уже пообещали нанести боевикам ИГИЛ ответные удары.

В Кабуле погибли люди

В аэропорту Кабула прогремело два взрыва. Число жертв уже достигло 103 – среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Первый террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы, а второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

СМИ сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГИЛ.

Фото: REUTERS

Байден пообещал наказать террористов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что действия террористов ИГИЛ не останутся безнаказанными. По его словам, США нанесут удар по террористам именно там где и когда им будет удобно.

"Мы не простим вас, мы не забудем, мы будем охотиться на вас, где бы вы ни были... Мы нанесем удары по группировке ИГИЛ в удобное нам время и где нам будет удобно, они не победят. Мы найдем способы добраться до них", – заявил Байден.

По его словам, США намерены продолжать эвакуации своих военных, гражданских и тех, кто им помогал, по плану и доведут до конца свою миссию. И каждый американец, который пожелает, сможет покинуть Афганистан даже после полного завершения миссии.

Фото: REUTERS

Пентагон и президента США хотят наказать

Американские конгрессмены требуют привлечь к ответственности президента США Джо Байдена и руководство Пентагона за гибель американских военных.

"Пришло время для привлечения к ответственности, начиная с тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли (начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США – "Сегодня") – все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности", – говорится в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана "до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан".

Фото: REUTERS

В то же время, большинство законодателей-демократов поддержали решение президента о выводе войск.

"Мне ясно, что давно пора было прекратить военное присутствие США в Афганистане, и что мы не можем продолжать подвергать американских военнослужащих опасности из-за войны, в которой невозможно победить. В то же время, похоже, что процесс эвакуации был грубо нарушен", – сказала конгрессмен Сьюзан Уайлд.

А Байден заявил, что несет ответственность за события в Афганистане и за гибель американских военных.

"По сути, ответственность за все, что происходит, на мне", – сказал он отвечая на соответствующий вопрос.

Фото: REUTERS

Трамп заявил, что мог бы избежать трагедии

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что его президентство помогло бы избежать трагедии в Кабуле.

"Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом. Джо Байден собирался в отпуск, в то время как Афганистан катился в ад. Это то, что вы получаете, когда у вас есть слабость в Белом доме", – заявил он.

Напомним, во время подрыва смертника в аэропорту Кабула погибли 12 военнослужащих США и по меньшей мере 15 получили ранения. Всего в результате терактов 26 августа погибли более 70 человек и более 150 пострадали.

Фото: REUTERS

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