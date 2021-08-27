Более 100 жертв и угрозы Байдена. Все подробности терактов в Кабуле (фото)

В аэропорту Кабула прогремело два взрыва / Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула террористы-смертники устроили два взрыва, в результате погибли американские военнослужащие и афганцы. США уже пообещали нанести боевикам ИГИЛ ответные удары.
В Кабуле погибли люди
В аэропорту Кабула прогремело два взрыва. Число жертв уже достигло 103 – среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Первый террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы, а второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.
СМИ сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГИЛ.
Байден пообещал наказать террористов
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что действия террористов ИГИЛ не останутся безнаказанными. По его словам, США нанесут удар по террористам именно там где и когда им будет удобно.
"Мы не простим вас, мы не забудем, мы будем охотиться на вас, где бы вы ни были... Мы нанесем удары по группировке ИГИЛ в удобное нам время и где нам будет удобно, они не победят. Мы найдем способы добраться до них", – заявил Байден.
По его словам, США намерены продолжать эвакуации своих военных, гражданских и тех, кто им помогал, по плану и доведут до конца свою миссию. И каждый американец, который пожелает, сможет покинуть Афганистан даже после полного завершения миссии.
Пентагон и президента США хотят наказать
Американские конгрессмены требуют привлечь к ответственности президента США Джо Байдена и руководство Пентагона за гибель американских военных.
"Пришло время для привлечения к ответственности, начиная с тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли (начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США – "Сегодня") – все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности", – говорится в заявлении сенатора Марши Блэкберн.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана "до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан".
В то же время, большинство законодателей-демократов поддержали решение президента о выводе войск.
"Мне ясно, что давно пора было прекратить военное присутствие США в Афганистане, и что мы не можем продолжать подвергать американских военнослужащих опасности из-за войны, в которой невозможно победить. В то же время, похоже, что процесс эвакуации был грубо нарушен", – сказала конгрессмен Сьюзан Уайлд.
А Байден заявил, что несет ответственность за события в Афганистане и за гибель американских военных.
"По сути, ответственность за все, что происходит, на мне", – сказал он отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп заявил, что мог бы избежать трагедии
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что его президентство помогло бы избежать трагедии в Кабуле.
"Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом. Джо Байден собирался в отпуск, в то время как Афганистан катился в ад. Это то, что вы получаете, когда у вас есть слабость в Белом доме", – заявил он.
Напомним, во время подрыва смертника в аэропорту Кабула погибли 12 военнослужащих США и по меньшей мере 15 получили ранения. Всего в результате терактов 26 августа погибли более 70 человек и более 150 пострадали.
Что было ранее
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.