Понад 100 жертв і погрози Байдена. Всі подробиці терактів у Кабулі (фото)

В аеропорту Кабула пролунали два вибухи / Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 26 серпня, біля будівлі аеропорту Кабула терористи-смертники влаштували два вибухи, в результаті загинули американські військовослужбовці та афганці. США вже пообіцяли нанести бойовикам ІДІЛ удари.
У Кабулі загинули люди
В аеропорту Кабула пролунали два вибухи. Число жертв вже досягло 103 – серед загиблих 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.
Перший терорист підірвав себе поряд із готелем Baron Hotel, у якій зупиняються іноземці, а другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану.
ЗМІ повідомляли, що до трагедії причетне терористичне угрупування ІДІЛ.
Байден пообіцяв покарати терористів
Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв, що дії терористів ІДІЛ не залишаться безкарними. За його словами, США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.
"Ми не пробачимо вас, ми не забудемо, ми будемо полювати на вас, де б ви не були... Ми завдамо удари по угрупованню ІДІЛ у зручний нам час і де нам буде зручно, вони не переможуть. Ми знайдемо способи дістатися до них", – заявив Байден.
За його словами, США мають намір продовжувати евакуацію своїх військових, цивільних і тих, хто їм допомагав, за планом і доведуть до кінця свою місію. І кожен американець, який побажає, зможе покинути Афганістан навіть після повного завершення місії.
У Пентагоні і президента США хочуть покарати
Американські конгресмени вимагають притягнути до відповідальності президента США Джо Байдена і керівництво Пентагону за загибель американських військових.
"Прийшов час для притягнення до відповідальності, починаючи з тих, чиє невдале планування дозволило цим атакам статися. Джо Байден, Камала Харріс, Ентоні Блінкен, Ллойд Остін і Марк Міллі (начальник Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США. – "Сегодня") – всі повинні піти у відставку або бути піддані імпічменту і відсторонені від посади", – йдеться в заяві сенатора Марші Блекберн.
Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті закликав Конгрес прийняти закон, що забороняє повне виведення військ з Афганістану "доти, поки кожен американець не покине Афганістан".
У той же час, більшість законодавців-демократів підтримали рішення президента про виведення військ.
"Мені ясно, що давно пора було припинити військову присутність США в Афганістані, і що ми не можемо продовжувати піддавати американських військовослужбовців небезпеки через війну, в якій неможливо перемогти. У той же час, схоже, що процес евакуації був грубо порушений", – сказала конгресмен Сьюзан Уайлд.
А Байден заявив, що несе відповідальність за події в Афганістані і за загибель американських військових.
"По суті, відповідальність за все, що відбувається, на мені", – сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Трамп заявив, що міг би уникнути трагедії
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував Байдена і заявив, що його президентство допомогло б уникнути трагедії в Кабулі.
"Ця трагедія не повинна була статися. І її не сталося б, коли б я був вашим президентом. Джо Байден збирався у відпустку, в той час як Афганістан котився в пекло. Це те, що ви отримуєте, коли у вас є слабкість в Білому домі", – заявив він.
Нагадаємо, під час підриву смертника в аеропорту Кабула загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення. Всього в результаті терактів 26 серпня загинули понад 70 людей і понад 150 постраждали.
Що було раніше
- Після того, як навесні США почали виведення військ із Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. бойовики відкривали по людям вогонь.