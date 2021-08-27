Понад 100 жертв і погрози Байдена. Всі подробиці терактів у Кабулі (фото)

В аеропорту Кабула пролунали два вибухи / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 26 серпня, біля будівлі аеропорту Кабула терористи-смертники влаштували два вибухи, в результаті загинули американські військовослужбовці та афганці. США вже пообіцяли нанести бойовикам ІДІЛ удари.

У Кабулі загинули люди

В аеропорту Кабула пролунали два вибухи. Число жертв вже досягло 103 – серед загиблих 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.

Перший терорист підірвав себе поряд із готелем Baron Hotel, у якій зупиняються іноземці, а другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану.

ЗМІ повідомляли, що до трагедії причетне терористичне угрупування ІДІЛ.

Фото: REUTERS

Байден пообіцяв покарати терористів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв, що дії терористів ІДІЛ не залишаться безкарними. За його словами, США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

"Ми не пробачимо вас, ми не забудемо, ми будемо полювати на вас, де б ви не були... Ми завдамо удари по угрупованню ІДІЛ у зручний нам час і де нам буде зручно, вони не переможуть. Ми знайдемо способи дістатися до них", – заявив Байден.

За його словами, США мають намір продовжувати евакуацію своїх військових, цивільних і тих, хто їм допомагав, за планом і доведуть до кінця свою місію. І кожен американець, який побажає, зможе покинути Афганістан навіть після повного завершення місії.

Фото: REUTERS

У Пентагоні і президента США хочуть покарати

Американські конгресмени вимагають притягнути до відповідальності президента США Джо Байдена і керівництво Пентагону за загибель американських військових.

"Прийшов час для притягнення до відповідальності, починаючи з тих, чиє невдале планування дозволило цим атакам статися. Джо Байден, Камала Харріс, Ентоні Блінкен, Ллойд Остін і Марк Міллі (начальник Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США. – "Сегодня") – всі повинні піти у відставку або бути піддані імпічменту і відсторонені від посади", – йдеться в заяві сенатора Марші Блекберн.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті закликав Конгрес прийняти закон, що забороняє повне виведення військ з Афганістану "доти, поки кожен американець не покине Афганістан".

Фото: REUTERS

У той же час, більшість законодавців-демократів підтримали рішення президента про виведення військ.

"Мені ясно, що давно пора було припинити військову присутність США в Афганістані, і що ми не можемо продовжувати піддавати американських військовослужбовців небезпеки через війну, в якій неможливо перемогти. У той же час, схоже, що процес евакуації був грубо порушений", – сказала конгресмен Сьюзан Уайлд.

А Байден заявив, що несе відповідальність за події в Афганістані і за загибель американських військових.

"По суті, відповідальність за все, що відбувається, на мені", – сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Фото: REUTERS

Трамп заявив, що міг би уникнути трагедії

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував Байдена і заявив, що його президентство допомогло б уникнути трагедії в Кабулі.

"Ця трагедія не повинна була статися. І її не сталося б, коли б я був вашим президентом. Джо Байден збирався у відпустку, в той час як Афганістан котився в пекло. Це те, що ви отримуєте, коли у вас є слабкість в Білому домі", – заявив він.

Нагадаємо, під час підриву смертника в аеропорту Кабула загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення. Всього в результаті терактів 26 серпня загинули понад 70 людей і понад 150 постраждали.

Фото: REUTERS

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