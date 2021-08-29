В Кабуле снова прогремел взрыв (видео)

Взрыв в Кабуле 29 августа. Коллаж "Сегодня"

В Кабуле произошел очередной взрыв.

Об этом сообщают в соцсетях.

Свидетели утверждают, что взрыв был вызван ракетой, попавшей в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра.

ва человека погибли и трое пострадали во время взрыва – такие предварительные данные местных СМИ. Среди жертв дети и женщины

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Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним, что: