Закон шариата в действии: талибы проводят первые казни (видео)

Обстановку в афганских городах нельзя назвать спокойной / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности движения "Талибан", захватившего Афганистан месяц назад, объявила, что в Мазари-Шарифе они ликвидировали банду похитителей детей и освободили четверых малолетних детей.

Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Как сообщается, спецоперация была проведена в ночь на понедельник. По утверждению представителей движения "Талибан", похитителями являлись четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Все они были расстреляны на месте.

В ночь на 13 сентября несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном боестолкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками или же вооруженная разборка между самими талибами.

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Видеофакты насилия

В соцсетях афганцы размещают видео, как в разных регионах страны происходят похищения и расправа над неизвестными людьми. Также начались публичные избиения женщин.

Никаких официальных сообщений, разъясняющих, что происходит, нет.

Как развивались события