Семья Путина в подробностях – две жены, тайная дочь от уборщицы

Владимир Путин предпочитает держать в тайне свою личную жизнь. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют любовницей, а некоторые СМИ даже новой женой президента России Владимира Путина. Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что санкции против Кабаевой подготовили и власти США, но опасались "разозлить" Путина.

О личной жизни главы Кремля известно немного, Путин редко это комментирует, заявляя, что "плохо относился к тем, кто со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", а его окружение также не распространяется на данную тему. Сайт "Сегодня" попытался выяснить, насколько близка президенту РФ Кабаева и что известно о других официальных и неофициальных членах его семьи.

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Алина Кабаева

Известная российская гимнастка Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте. О ее отношениях с Путиным ходили слухи многие годы, однако официально они не подтверждали свой роман.

С 2001 года спортсменка была членом путинской партии "Единая Россия", а в 2007 году она стала депутатом российской Госдумы. В 2014 году Алину Кабаеву назначили гендиректором Национальной Медиа Группы РФ.

Об отношениях Путина и Кабаевой ходили слухи многие годы, однако официально они не подтверждали свой роман / Фото: Wikipedia

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Как пишет швейцарское издание Sonntags Zeitung, первый ребенок Путина от российской гимнастки родился в 2015 году, а второй – в 2019-м. Первым родился мальчик в клинике Сант-Анна недалеко от в городе Лугано в режиме строжайшей секретности. Вторые роды (тоже мальчик) прошли уже в России, поскольку так решил российский президент.

Также известно, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, подальше от глаз общественности. Гимнастка проживала либо на вилле врача в элитной коммуне Коллина д'Оро, либо в отеле Principe Leopoldo. Однако на приемы к врачу Кабаева ходила без охраны. По данным некоторых СМИ, у Кабаевой даже четверо детей от Путина – два мальчика и две девочки.

Первый ребенок Путина от российской гимнастки родился в 2015 году, а второй – в 2019-м. Фото: коллаж

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Как информируют журналисты проекта FREEДOM на YouTube-канале "Украина 24", Путин познакомился с олимпийской чемпионкой по Художественной гимнастике Кабаевой, когда ему было за 40 и он был женат. Алине тогда был 21 год.

"Из гимнастки она в одночасье стала депутатом, президентом фонда своего же имени и заняла руководящую должность в кремлевском холдинге. Навряд ли такой карьерный рост – случаен", – говорится в материале.

По данным журналистов, в собственности Кабаевой находятся 6 квартир, два дома, земельные участки в России и элитная недвижимость в Швейцарии. Ее состояние оценивается почти в 8 миллионов фунтов стерлингов.

К слову, через год после развода Путина, на пальцах президента РФ и Алины Кабаевой заметили обручальные кольца.

Людмила Путина-Очеретная

Первой женой Путина была Людмила Шкребнева. Со своим избранником она познакомилась в Ленинграде на концерте Аркадия Райкина. 28 июля 1983 года пара расписалась и сыграла свадьбу на невском речном трамвайчике. Путин и Шкребнева прожили в браке 30 лет, после чего развелись.

В январе 2016 года уже бывшая первая леди России вышла замуж за 37-летнего руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома "Литературная учеба" Артура Очеретного и взяла его фамилию.

Согласно расследованию газеты "Собеседник" 2019 года, Людмила Очеретная через кипрский оффшор Carmoney CY LTD является владелицей 7% акций микрофинансовой компании "КарМани", на тот момент занимавшей шестое место по размеру портфелей микрозаймов. К декабрю 2021 года перед выходом компании на IPO она уже владела 14,5% акций.

Людмилу Очеретяную также связывают со сносом памятника архитектуры Дома князя Волконского в центре Москвы и строительстве на его месте офисного центра, аренда площадей которого, по данным СМИ, приносит ей 3-4 миллиона долларов ежегодно. Один лишь "Банк ВТБ" тратит на аренду помещений более 2 миллионов долларов.

Путин и Шкребнева прожили в браке 30 лет. Фото: delfi.lt

Во владениях Людмилы Путиной-Очеретяной находится квартира, площадью 139 квадратных метров, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Чета Путиных владела этой квартирой еще с 1995 года.

Числился в собственности Людмилы и земельный участок в четверть гектара, расположенный в элитном поселении "Миллениум парк" на Новорижском шоссе. Из-за искусственного водоема данная местность получила название подмосковная Венеция. Однако вскоре, судя по документам, участок Очеретяной был продан.

На мужа Людмилы оформлена элитная недвижимость в французском городе Англет. Вилла "Сюзанна" на побережье Атлантического океана, площадью 450 квадратных метров с 4 спальнями, гостиной, 8 ванными комнатами, бильярдной и музыкальной комнатой оценивается примерно в 5 миллионов евро. Шикарный дом окружен парком площадью около 5 тысяч квадратных метров. На территории особняка есть большой бассейн и поле для гольфа.

Будучи в браке с Путиным, Людмила родила двух дочерей – Марию и Екатерину. Любопытно, что вопреки тому, что общественность и так знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", – подчеркивал президент РФ.

Мария Путина-Воронцова

Дочь Путина Мария, также известная, как Мария Воронцова, родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, с 1986 по 1990 годы проживала в ГДР. В начале 90-х гг. поступила в немецкую гимназию Петершули в Санкт-Петербурге, а в 1996 году переехала на постоянное жительство в Москву. В 2003 году поступила в Санкт-Петербургский университет на биолого-почвенный факультет. С середины 2000-х годов постоянно проживает вне России.

Мария вышла замуж за голландца Йоррита Фаассена, бизнесмена, бывшего топ-менеджера "Газпромбанка". Некоторое время пара жила в нидерландской деревне Ворсхотен.

Мария Воронцова с середины 2000-х годов постоянно проживает вне России. Фото: occrp.org

Мария Фаассен – выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ, по данным The New Times, училась под именем Мария Владимировна Воронцова. Она кандидат медицинских наук, специалист в области эндокринологии. К 2014 году Мария стала специалистом по детской карликовости. Ее благотворительный проект Эльфа-Эндо, помогающий детям с эндокринными проблемами, также получил финансирование от влиятельного – и теперь уже подсанкционного "Альфа-банка". Это может быть причиной того, что Минфин США решил наказать ее за управление "финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина".

У пары есть сын, он родился 15 августа 2012 года в Москве. В июне 2017 года в интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма "The Putin Interviews" президент России подтвердил, что у него есть внук.

В начале 2019 года Воронцова стала совладелицей петербургской фирмы "Новая медицинская компания" ("Номеко") и принялась за создание многофункционального медицинского комплекса. Проект оценивали почти в 634 миллиона долларов.

В 2022 году стало известно, что Мария развелась с Фаассеном и снова вышла замуж за россиянина, который получил должность в газовой компании "Новатэк". По некоторым данным, новым избранником старшей дочери президента РФ стал олигарх Геннадий Тимченко, который часто фигурирует в качестве семейного посредника Путина и также пребывает в санкционных списках и недавно вошел в совет директоров "Новатэка".

Катерина Путина-Тихонова

Екатерина Тихонова, урожденная Екатерина Владимировна Путина, родилась 31 августа 1986 года в Дрездене, Германия. Катерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой и став Екатериной Тихоновой. В школе училась в Германии и в России, а также позже в Санкт-Петербургском государственном университете. Катерина также известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла.

С февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым – сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", товарища Путина по кооперативу "Озеро".

Екатерина стала членом Российского совета по развитию физической культуры и массового спорта еще в 2019 году, а также сыграла ключевую роль в развитии акробатического рок-н-ролла, который долгое время был нишевой дисциплиной. В течение многих лет вторая дочь Путина занимала должность вице-президента по расширению и маркетингу Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC) – организации, организующей соревнования по этой дисциплине по всему миру.

Катерина Тихонова известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла / Фото: REUTERS

В 2015 году Тихонова поехала в Швейцарию не на танцевальный конкурс, а на "русскую сессию" Давосского форума вместе с Шамаловым.

Стоит отметить, что Тихонова была не просто академическим ученым. Катерина возглавляла научно-исследовательский институт "Иннопрактика", занимавшийся спонсорством и поддержкой молодых ученых, который частично финансировался государственной нефтяной компанией "Роснефть". Как выяснило агентство Reuters, членами правления "Иннопрактики" были многие доверенные лица Путина и бывшие сотрудники КГБ, включая тех, кто жил в том же жилом комплексе в немецком Дрездене, что и семья Путина в 1980-х годах. А в 2014 году Тихонова осуществляла надзор за расширением Московского государственного университета стоимостью 1,7 млрд долларов, работая в должности проректора и отвечая за связи с бизнес-сектором.

Катерина Тихонова возглавляла НИИ "Иннопрактика", финансируемый "Роснефтью". Фото: скриншот

Тем временем Кирилл Шамалов приобрел у Тимченко, связанного с Путиным олигарха и вероятного нового возлюбленного Марии Воронцовой, долю в ведущей российской нефтяной и нефтехимической компании размером примерно в 3 млрд долларов и стал одним из ее главных акционеров. Пара также приобрела у Тимченко по неизвестной цене виллу на берегу моря во французском Биаррице (в марте российские активисты ворвались на эту виллу и попытались открыть ее для украинских беженцев).

В 2018 году Bloomberg сообщил, что пара развелась и разделила активы объемом почти 2 млрд долларов. В 2019 году Тихонова стала членом совета российского представительства Всемирной федерации танцевального спорта.

Елизавета Кривоногих

В СМИ также появилась информация о тайной дочери Путина 19-летней Елизавете Кривоногих, более известной в сети под псевдонимом Луиза Розова. Главный фактор, который указывает на родство Путина и Кривоногих – это невероятное внешнее сходство. Российские журналисты-оппозиционеры предполагают, что именно поэтому девушка крайне редко публиковала в соцсетях свои фото, а если и делала это, то тщательно скрывала на снимках лицо.

В интервью девушка признавала, что действительно очень похожа на Путина и отчество у нее соответствует – Владимировна, но информацию о родстве с президентом РФ официально не подтвердила.

Главный фактор, который указывает на родство Путина и Кривоногих – это невероятное внешнее сходство. Фото: коллаж

Луиза – дочь 47-летней Светланы Кривоногих, бывшей петербургской уборщицы, которая благодаря предполагаемым связям с Путиным превратилась в "баронессу" рынка недвижимости, члена правления личного банка Путина, банка Россия, и крупного акционера горнолыжного курорта Игора, где сыграла свадьбу вторая дочь Путина Катерина.

В 2021 году состояние Светланы оценивалось примерно в 100 миллионов евро, включая квартиру в Монако стоимостью 3,75 миллиона долларов.

В 2021 году состояние Светланы Кривоногих оценивалось примерно в 100 миллионов евро. Фото: скриншот

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